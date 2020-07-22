香港新增113人確診 105例本土感染
香港今天通報新增113例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診個案，當中105例屬本地感染，8例境外移入。新增病例中，有42例與先前確診的個案相關，其餘63例源頭未明。
綜合香港電台、明報新聞網等港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會作上述表示。
張竹君也提到，今天確診的病例中，有3名患者為教師，分別來自土瓜灣一間幼兒園、保良局金銀業貿易場張凝文學校、聖嘉勒女書院。
除此之外，香港新城電台節目總監程凱欣今天也傳出初步確診。
報導引述新城電台方面表示，傍晚6時後，電台位於黃埔的辦公室需要進行加強版消毒，全部員工需要撤出，屆時會以3台聯播方式，以自動化電腦運作播歌，繼續廣播。
截至目前，香港累計確診2132例。
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