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佛州單日死134人 確診破表這3州長還在與地方吵防疫

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合21日電
美國南部疫情持續擴散，但德州、喬治亞州和佛羅里達州三個共和黨州長目前在防疫措施上，卻仍與地方政府嚴重分歧；佛州單日134人死亡，全美最高，但州長仍稱有信心控制疫情。圖／美聯社
美國南部疫情持續擴散，但德州、喬治亞州和佛羅里達州三個共和黨州長目前在防疫措施上，卻仍與地方政府嚴重分歧；佛州單日134人死亡，全美最高，但州長仍稱有信心控制疫情。圖／美聯社

美國南部疫情持續擴散，但德州、喬治亞州和佛羅里達州三個共和黨州長目前在防疫措施上，卻仍與地方政府嚴重分歧；佛州單日134人死亡，全美最高，但州長仍稱有信心控制疫情。

全國死亡人數連續第二周攀升、確診人數連續第七周增加以來，地方首長與州長在新冠肺炎嚴格防疫措施上不斷對立；路透統計，至少16州通報破紀錄的住院人數，確診人數本月在32州創單日新高紀錄。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)表示，伊達爾戈郡(Hidalgo County)可能不會要求人們居家避疫，稱戴口罩和維持社交距離足以讓美墨邊境格蘭德河谷(Rio Grande Valley)的企業繼續開放。

伊達爾戈郡過去一周確診新增59%，總數來到將近1萬3000例；路透統計，一周以來死亡人數突破300人。

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)尋求禁止亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms，民主黨)頒布強制口罩令，兩名法官決議延後此案審理。

佛州州立教師聯盟控告州長德桑提斯(Ron DeSantis，共和黨)等官員，訴求在過去七天來，有六天每日新增確診超過1萬例的情況下，暫緩重啟學校的計畫。

佛州檢驗確診率上周為19%，顯示病毒在佛州迅速傳播，每周死亡率攀升45%。

「情況比兩周前要好，我相信會繼續改善。」德桑提斯說：「外界充滿焦慮和恐懼，但我認為，我們可以挺過，還沒到最糟情況。」

德桑提斯在記者會上的聲明，在佛州衛生廳統計另外134人死亡之後不久發布；佛州過去一周每天平均有115人喪命，與該州上個月的確診情況相呼應。

在佛州的醫療資源方面，加護病房還有20%的床位，較兩周前多5%；佛州住院率21日下跌，在那之前至少連續九天增加。

佛州與喬治亞州都沒有頒布全州口罩令，德州州長艾伯特原本反對，但本月稍早在多數郡要求戴口罩。

新冠肺炎 COVID-19

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