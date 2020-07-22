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湖北新冠肺移植患者出院 全球10例換肺者第一人

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電
湖北首例新冠肺移植患者，救治166天出院。圖／中國新聞社
湖北首例新冠肺移植患者，救治166天出院。圖／中國新聞社

湖北首名新冠肺炎終末期肺移植患者崔志強，經過166天救治終於從武漢大學人民醫院重生出院。據悉，崔志強是全球10例換肺者中首名出院病人。

人民日報報導，65歲的崔志強2月7日確診新冠肺炎後入院，2月17日病情急速惡化，次日緊急接受ECMO（俗稱人工膜肺）治療。因新冠肺炎導致肺部不可逆纖維化，崔志強靠呼吸機和人工肺維持生命62天，甚至一度被認為「救不過來了」。

4月20日，一名腦死亡患者的肺與崔志強配型成功，當日武漢大學人民醫院團隊歷經6個多小時，順利為崔志強完成雙肺移植手術。手術2天後，崔志強成功撤下了輔助他呼吸62天的ECMO。

央視新聞報導，武漢大學人民醫院重症醫學科副教授李光表示，崔志強術後也經歷了很多困難，包括移植後的排異、感染加重，還有腸功能衰竭等問題。

所幸經過治療後崔志強逐漸康復，7月20日終於享受了半年多來第一次「日光浴」。經過反覆評估，院方認為崔志強的各項身體指標都達到了出院的標準，21日武漢大學人民醫院為崔志強舉行了簡短熱烈的歡送出院儀式，慶祝他重生。

中國發生新冠肺炎疫情後，包括崔志強在內已成功完成6例新冠肺炎肺移植手術；義大利、美國、奧地利和南韓各有一例。崔志強是上述10宗肺移植患者中首位達到出院標準者。

湖北首例新冠肺移植患者，救治166天出院。圖／中國新聞社
湖北首例新冠肺移植患者，救治166天出院。圖／中國新聞社
湖北首例新冠肺移植患者，救治166天出院。圖／中國新聞社
湖北首例新冠肺移植患者，救治166天出院。圖／中國新聞社

新冠肺炎 COVID-19

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