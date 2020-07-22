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西班牙疫情拉警報 笑納700億歐盟救助不用還

世界日報 / 編譯李京倫／綜合21日電
新冠疫情重傷經濟，歐洲聯盟領袖21日通過劃時代的振興方案，義大利與西班牙是最大受益者。西班牙總理桑傑士21日清晨宣布，西班牙將收到歐盟7500億歐元（約8648億美元）振興基金中的1400億歐元（約1614億美元），其中過半數的727億歐元（約838億美元）不用還，其餘則是貸款。歐新社
新冠疫情重傷經濟，歐洲聯盟領袖21日通過劃時代的振興方案，義大利與西班牙是最大受益者。西班牙總理桑傑士21日清晨宣布，西班牙將收到歐盟7500億歐元（約8648億美元）振興基金中的1400億歐元（約1614億美元），其中過半數的727億歐元（約838億美元）不用還，其餘則是貸款。歐新社

新冠疫情重傷經濟，歐洲聯盟領袖21日通過劃時代的振興方案，義大利與西班牙是最大受益者。西班牙總理桑傑士21日清晨宣布，西班牙將收到歐盟7500億歐元（約8648億美元）振興基金中的1400億歐元（約1614億美元），其中過半數的727億歐元（約838億美元）不用還，其餘則是貸款。桑傑士說：「這對歐盟和西班牙來說都是了不起的協議。」

西國解禁 3周確診率飆升3倍

不過西班牙疫情持續擴大，衛生部20日公布的數據顯示，自從解除封鎖措施，過去3周來新冠病毒盛行率增為3倍，新一波群聚感染主要集中於加泰隆尼亞和亞拉岡（Aragon）自治區，當局防控疫情面臨挑戰。

中央社報導，西班牙人民恢復日常生活後，出現約201處群聚感染，主要集中在加泰隆尼亞自治區的巴塞隆納和雷里達（Lleida）及周圍地區。

西班牙緊急醫療協調中心副主任表示，上周末通報新增4581人確診，累計26萬4836例，超過2萬8000人病故。

加泰隆尼亞自治區政府17日要求包括西班牙第2大城巴塞隆納居民在內約400萬人待在家中，避免超過10人的聚會，並要求酒吧和餐廳減少客流量。

新冠肺炎 COVID-19

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