疫情攀升 香港23日起室內公共場所強制戴口罩

香港的2019冠狀病毒疾病確診病例近日急升，食物及衛生局局長陳肇始今天表示，明天起，市民必須在任何室內公共場所佩戴口罩；實施時間暫訂兩週，至8月5日。

香港電台報導，港府進一步收緊2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防控措施。陳肇始表示，「今日行政會議開會後通過修訂香港法例第599I章，指明市民必須在任何室內公眾地方佩戴口罩，當局會刊憲及指明有關要求」。

陳肇始舉例，室內公共場所範圍包括巴士總站及公共交通交匯處、商場、超級市場、街市、商店以及大廈的大堂。

據表示，口罩強制措施明天起生效，暫時為期兩週，到8月5日。違反者將處以港幣2000元（約新台幣7584元）定額罰款，也可處以第二級罰款，最高5000元。

她說，香港疫情近日出現急劇變化，8日至21日新增719例確診，其中逾8成並無外遊情況；而近期也出現源頭不明的本地個案，顯示社區有隱形傳播鏈，社區大規模爆發的風險非常高。

至於是否考慮實施「禁足令」一事，陳肇始說，會密切留意情況，疫情若進一步轉壞，不排除採取更嚴厲防控措施，並將集中在控制社交距離。

陳肇始提到，當局的目標是透過各項防控措施，將感染情況維持在公共衛生及醫療系統可負擔水平內。