劉少君確診 香港娛樂圈增至5人染疫

香港娛樂圈繼麥德羅、施匡翹、經理人Apple姐（劉麗萍）及宣傳人員阿佳4人確診新冠肺炎後，又增第5人，劉少君因與麥德羅有接觸而染疫，目前在伊利沙伯醫院隔離病房留醫。

文匯報報導，麥德羅昨日的病情稍有好轉，起身無發燒，仍有聲音沙啞；劉少君早幾日跟麥德羅有接觸過後，開始有點喉嚨痛和頭暈，昨獲安排進病房接受各項檢查，肺沒花，也沒發燒；同樣入住隔離病房的施匡翹沒發燒，精神良好，各方面檢查也沒事，昨日做了第二次深喉唾液測試交了樣本，仍要等報告。

此外，對於上周有確診歌手進入無線電視城錄影節目，無線電視發出通告表明已追蹤到總共96名職藝員可能曾經與上述確診者有接觸，安排他們分批到醫院接受新冠病毒檢測。昨天已收到所有檢測結果，全屬陰性。

另據香港商報，曾跟患者有密切接觸的薛凱琪、何雁詩、鄭俊弘、謝高晉、馮盈盈、許文軒、戴祖儀、姜皓文、黎諾懿等，先後報平安指報告呈陰性，娛圈總算暫時鬆一口氣。