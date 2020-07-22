香港美心月餅廠房員工確診 停產消毒銷毀材料

香港昨日再增61宗確診，累計確診個案突破2000宗，達2019宗確診個案和1宗疑似個案。一名潛伏期到過10多間位於九龍區老人院的陪診員確診，由她每天接送1至2名長者入院或複診，共接觸10多名長者，恐爆發交叉感染，衛生當局對此表示情況令人憂慮。

文匯報報導，昨天新增61宗確診中，包括3宗輸入個案，58宗本地感染，當中25宗源頭不明，包括一名64歲安老院陪診員，她近日曾到過十多間位於九龍區的老人院，包括鳳德邨、樂富、竹園、順利、寶琳，以及屬嗇色園旗下的老人院。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，陪診員本月17日出現咳嗽，病發前兩天的傳染期曾接觸約7名長者，潛伏期則接觸10多名長者，該批長者大部分已送院，包括到聯合醫院及伊利沙伯醫院，中心已聯絡社署安排該確診者曾到過的老人院的員工盡早作病毒檢測，以找出有否隱性患者。

有安老院業界對陪診員確診感到非常憂慮，擔心患者不斷蔓延，「一個感染一個」，現傾向不外聘陪診員，以減病毒帶入院舍風險。

疫襲月餅廠房 美心停產消毒

此外，美心集團一名於大埔月餅廠工作的兼職員工確診新冠肺炎，美心前日已於患者工作的範圍及共用空間徹底清潔和消毒，亦已安排該區域工作的員工家居隔離14天及接受病毒測試。為安全起見，美心已安排昨午全廠停產及消毒，並銷毀相關原材料和月餅產品。

東區伊院 各增1確診

另據明報報導，公立醫院院內爆發持續蔓延，繼伊利沙伯醫院A6病房爆疫後，東區醫院E8病房再現院內感染。兩病房昨各增一名患者初步確診，其中東區的41歲男子出院後持續發燒，至第5天回院檢測及隔離；伊院的八旬婦則早於同病格首名確診者入院。此外，正留醫伊院、情況危殆的79歲婦曾到律敦治醫院接受日間腸鏡檢查，同病格8名病人列密切接觸者須檢疫。

報導還說，第三波疫情涉及的食肆眾多，其中涉逾百人的雅蘭中心稻香「慶回歸晚宴」群組再擴大，昨增6人染疫，累計18宗確診；而歌手麥德羅7月11日曾到的屯門中央廣場富臨酒家，昨增3人確診，同場另有食客也染疫，累計有10宗確診。