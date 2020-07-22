快訊

烏克蘭「黑鏡」? 武裝挾持公車, 總統被迫推片的人質危機

阿拉斯加發生規模7.8強震！深度10公里 發布海嘯警報

防疫破口？夜生活工作者拒背鍋 籲日政府提對策

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

東京歌舞伎町的夜間娛樂場所被視為防疫破口，夜間工作者表示不服！東京確診人數不斷上修，歌舞伎町的酒吧、牛郎店等夜間娛樂場所被日本政府視為防疫破口。對此，日本特種行業協會代表理事甲賀香織表示，批評夜生活區工作者無益於現狀，呼籲政府提出實質防疫對策。

據《共同社》報導，東京每日確診案例急遽增加，近來每日確診都達到3位數。對此，甲賀香織20日在日本外國特派員協會的記者會上表示，面對眾多確診案例集中在夜生活區的情況，中央政府和東京都政府並沒有努力提出解決方案。

甲賀香織也呼籲政府應了解的該行業的現實，「如果只是批評我們是壞人，不會改變任何事。」另據《今日日本》報導，國立傳染病研究所病毒第一部部長西條政幸也表示，不宜應工作時間或工作地點來歧視工作者，「白天工作和晚上工作沒有差別。」

針對日本政府提出的維持2公尺社交距離和戴口罩的防疫措施，甲賀香織指出，維持社交距離並不符合其行業現況，許多俱樂部規模很小，要合乎規定可能意味著一次只能接待兩個客戶，戴著口罩也難以和客人聊天、敬酒，希望政府提出實質的防疫對策。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台南績優宗教團體表揚大會 黃偉哲感謝防疫付出

樂桃宣布 全面恢復日本國內線航班

抗煞是關鍵 國際專欄分享台灣新冠肺炎防疫經驗

首例！日本旅客趴趴走 那霸機場實施抗原檢測

相關新聞

388萬人染疫 川普承認：疫情好轉前可能還會惡化

全美超過388萬人染疫，美國總統川普21日舉行疫情簡報，一直認為「病毒會在某個時間消失」的川普，承認說，「美國有些地...

劉少君確診 香港娛樂圈增至5人染疫

香港娛樂圈繼麥德羅、施匡翹、經理人Apple姐（劉麗萍）及宣傳人員阿佳4人確診新冠肺炎後，又增第5人，劉少君因與麥德羅有接觸而染疫，目前在伊利沙伯醫院隔離病房留醫。

香港美心月餅廠房員工確診 停產消毒銷毀材料

香港昨日再增61宗確診，累計確診個案突破2000宗，達2019宗確診個案和1宗疑似個案。一名潛伏期到過10多間位於九龍區老人院的陪診員確診，由她每天接送1至2名長者入院或複診，共接觸10多名長者，恐爆發交叉感染，衛生當局對此表示情況令人憂慮。

防疫破口？夜生活工作者拒背鍋 籲日政府提對策

東京歌舞伎町的夜間娛樂場所被視為防疫破口，夜間工作者表示不服！東京確診人數不斷上修，歌舞伎町的酒吧、牛郎店等夜間娛樂場所被日本政府視為防疫破口。對此，日本特種行業協會代表理事甲賀香織表示，批評夜生活區工作者無益於現狀，呼籲政府提出實質防疫對策。

德國新增454確診 境內累計20萬2799人染疫

德國負責疾病控制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所今天統計數據顯示，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增454例確診病例，染疫人數累計達20萬2799人。

孟買百名新冠肺炎病童併發川崎症 已2人死亡

印度新冠肺炎疫情持續惡化，孟買更出現約百名感染新冠肺炎兒童併發川崎症，已有2人死亡。

醫療發展體質不佳 拉美疫情難緩和

新冠肺炎在全球爆發，拉美疫情更遲遲不見改善，目前已累積超過380萬確診、15萬死，雖然多國都已祭出宵禁措施，但仍無法撫平疫情。專家學者認為，拉丁美洲苦於對抗疫情，原因出在區域的發展型態，對健康照護及教育的低投資、大量人口從事非正式部門的工作等因素，造成拉丁美洲確診居高不下。

法國病例再飆升 衛生總局：恐民眾暑假群聚所致

法國衛生部今天表示，暑假期間疫情擴散速度增加。迄今，法國2019冠狀病毒肺炎（COVID-19）染疫不治人數累計3萬165人。

國內無新增確診 香港、澳洲本土案例增加從中低感染風險國家移除

指揮中心指出，考量香港、澳洲近期本土病例持續增加，且疫情維持上升趨勢，因此即日起將該2個國家/地區自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之中低感染風險國家/地區移除。

史丹佛學者讚台防疫這三點 詹長權籲：政府快幫境外生

台大公共衛生學院今舉行第24次新冠肺炎疫情說明會，特別邀請到美國史丹佛大學醫學院醫療預防及成果政策研究中心主任王智弘，分享對台美防疫措施的觀察。王志弘指出，台灣解封後的防護、政府與民眾的溝通、物資統籌，是相當值得美國借鏡的三點，另外適逢開學季節，美國也可以學習台灣如何重新開放學校。台大公衛學學院長詹長權呼籲，政府應積極維護被擋在境外的學生之受教權，光是台大公衛今年外籍新生就有54%目前仍無法入境。

美CDC建議：自我隔離可縮短為10天

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示對新冠病毒有更廣泛的了解，因此更改指南，建議可將自我隔離時間縮短為10天。

玻利維亞5天內在路邊、民宅找到400屍 8成5染疫

玻利維亞警方今天表示，他們5天期間在街道和民宅中發現400多具遺體，其中85%據信感染了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

熱門新聞

女士官自信秀清涼辣照 軍方檢討資安但決定不處分

又傳台灣飛泰國有人發燒 指揮中心掌握長榮班機9人有症狀

蘇叔侄被爆密電 孫大千曝六大關鍵問題：真相只有一個

影／論文風暴擴大 李眉蓁：蔡英文回應我就回應

國民法官法三讀 國民法官2023年元旦上路

中山大校長：審查勿枉勿縱！取消論文「永不公開」選項

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。