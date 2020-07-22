防疫破口？夜生活工作者拒背鍋 籲日政府提對策

東京歌舞伎町的夜間娛樂場所被視為防疫破口，夜間工作者表示不服！東京確診人數不斷上修，歌舞伎町的酒吧、牛郎店等夜間娛樂場所被日本政府視為防疫破口。對此，日本特種行業協會代表理事甲賀香織表示，批評夜生活區工作者無益於現狀，呼籲政府提出實質防疫對策。

據《共同社》報導，東京每日確診案例急遽增加，近來每日確診都達到3位數。對此，甲賀香織20日在日本外國特派員協會的記者會上表示，面對眾多確診案例集中在夜生活區的情況，中央政府和東京都政府並沒有努力提出解決方案。

甲賀香織也呼籲政府應了解的該行業的現實，「如果只是批評我們是壞人，不會改變任何事。」另據《今日日本》報導，國立傳染病研究所病毒第一部部長西條政幸也表示，不宜應工作時間或工作地點來歧視工作者，「白天工作和晚上工作沒有差別。」

針對日本政府提出的維持2公尺社交距離和戴口罩的防疫措施，甲賀香織指出，維持社交距離並不符合其行業現況，許多俱樂部規模很小，要合乎規定可能意味著一次只能接待兩個客戶，戴著口罩也難以和客人聊天、敬酒，希望政府提出實質的防疫對策。

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