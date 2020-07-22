醫療發展體質不佳 拉美疫情難緩和

新冠肺炎在全球爆發，拉美疫情更遲遲不見改善，目前已累積超過380萬確診、15萬死，雖然多國都已祭出宵禁措施，但仍無法撫平疫情。專家學者認為，拉丁美洲苦於對抗疫情，原因出在區域的發展型態，對健康照護及教育的低投資、大量人口從事非正式部門的工作等因素，造成拉丁美洲確診居高不下。

宵禁仍難壓疫情

《阿納多盧通訊社》的報導指出，在美國約翰霍普金斯大學的統計中，在全世界最受疫情影響的10個國家中，拉丁美洲就佔了其中4名，最嚴重的是確診數突破210萬的巴西，秘魯與墨西哥也都有約35萬的確診數，智利則有約33萬人確診，專家也預測，墨西哥的死亡人數很可能在月底超過英國。

根據《德國之聲》的報導，德國夏里特診所得的病毒學家德雷克斯勒認為，目前許多拉丁美洲國家實施宵禁，確實救了很多生命，但這些措施是效果仍不顯著，原因在於拉丁美洲有至少1億4千萬、幾乎是區域的半數人口從事低薪的非正式部門的工作，這些人的工作不會出現在官方資料上，政府難以掌握其行蹤，增加了防疫的困難。

基礎發展體質差

德雷克斯勒也指出，拉丁美洲國家許多貧窮人口都沒有冰箱，更是徒增出門感染的機會。此外，美國邁阿密大學的研究員塔其頓補充，除了上述的因素外，在厄瓜多、墨西哥、秘魯等國家仍開放公開市場及貿易博覽會，外出的人們難以維持社交距離，也是疫情的「震央」，塔其頓建議，政府應嚴格管控。

總結而言，德雷克斯勒認為，與其尋找責備的對象，拉丁美洲國家感染率居高不下，這個洲過去以來的「淒慘的遺存」也是重要原因，「對健康照護及教育的低度投資，是在新冠疫情爆發前就存在的問題，這也造成了高比例的人口為了維持生活，去從事非正式部門的工作。」

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