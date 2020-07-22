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史丹佛學者讚台防疫這三點 詹長權籲：政府快幫境外生

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
美國史丹佛大學醫學院醫療預防及成果政策研究中心主任王智弘。 記者邱宜君／攝影
美國史丹佛大學醫學院醫療預防及成果政策研究中心主任王智弘。 記者邱宜君／攝影

台大公共衛生學院今舉行第24次新冠肺炎疫情說明會，特別邀請到美國史丹佛大學醫學院醫療預防及成果政策研究中心主任王智弘，分享對台美防疫措施的觀察。王志弘指出，台灣解封後的防護、政府與民眾的溝通、物資統籌，是相當值得美國借鏡的三點，另外適逢開學季節，美國也可以學習台灣如何重新開放學校。台大公衛學學院長詹長權呼籲，政府應積極維護被擋在境外的學生之受教權，光是台大公衛今年外籍新生就有54%目前仍無法入境。

「給學生入學許可就有義務要協助他們就學，」詹長權表示，現在還有很多學生被擋在境外，不是他們選擇不要來，台灣應該要積極協助解決。台大公衛系109學年度有22個外籍新生，分別來自美國、英國、荷蘭、日本、馬來西亞、越南、泰國、菲律賓，當中有12人至今仍無法入境，這顯示疫情除了導致全球經濟已付上代價，長遠來看，教育和人才的培育都受到重大的衝擊。

出身高雄、專精政策研究的王智弘（Jason Wang）曾經在美國醫學會雜誌（American Medical Association，JAMA）投書，分析台灣成功防疫原因，這次應台大公衛邀請親自來台，洽談雙方合作精準防疫、智慧防疫、政策分析的相關研究，希望提供台美兩國具科學實證基礎的未來防疫策略。

王智弘表示，這次回來台灣，對於台灣防疫的成功感受更深，人民生活正常不受影響，而且居家檢疫的包圍網絡非常嚴密。王智弘表示，自己在居家隔離十四天期間，因為手機訊號不好，警察、衛生局、里長都來關切。

王智弘，這個「包圍戰術」就是台灣的第一層保護網，當人從外面進來，就持續包圍他，透過檢疫、追蹤、檢測，來避免社區感染。台灣的第二層保護網就是全民健保，因為就醫便利、資訊系統成熟，如果看到疑似症狀，可以積極檢測，找出確診者。

王智弘說，在6月中和6月底發表的最新研究中，發現疫情嚴峻地區幾乎有40%到45%人口是沒有症狀的感染，發表在兩份頂尖權威期刊。很多人自行康復，但無症狀的人可以傳染給其他人的時間有多長？在某些報告中顯示，這段傳染期有可能超過14天。

台大公衛學院副院長陳秀熙說，台灣現有策略是用居家檢疫，但必須提高警覺的是，當境外移入個案增加，居家檢疫處於「症狀前期」的確診個案也會增加，這些人如果去就醫卻沒被找到，數量慢慢多起來，就可能造成群聚感染或人口密集機構的感染，過去台灣用居家檢疫要求這些症狀前期個案待在家裡，目前境外移入個案有增加，但是居家檢疫個案都沒有確診的部分，是否已經進入社區，這一點令人擔心。

王智弘表示，美國一開始沒有注意到這個疾病有多容易感染，疫情之初就演變為找不到源頭的社區感染，此外，美國檢疫很困難，這與美國人的民權意識和民情有關，配合度不佳。因此美國只能有「緩和政策」，就是要求人民待在家裡並減少必要購物的次數、推廣戴口罩、常洗手等措施。另外，在美國部分州有部分解封後，海灘、酒吧人群聚集，又適逢幾個美國重點假日，幾個禮拜之後疫情又回來，只好重啟居家隔離政策。

王智弘觀察，疫情期間民眾很需要指引，但由於美國是聯邦政府，各州與人民之間的溝通比較分散，可借鏡台灣政府與人民的溝通策略。再者，台灣政府對於物資統籌、重新開放學校等措施，都做得很好，值得美國各州政府學習。

詹長權表示，台大公衛與史丹佛兩方正著手合作研究如何修正14天檢疫的作法，希望找出一個方案，可以用較少天數的檢疫，也不會漏掉確診者。至於彰化萬人血清抗體件檢測的計畫，目前正在進行中，預計8月初會對外發表期中報告，可望釐清台灣無症狀感染者的比例。

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