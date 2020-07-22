快訊

香港、澳門中低風險國家除名 恢復入境居家檢疫14天

國內新冠肺炎+0 還有8人住院隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美CDC：美國實際染新冠肺炎人數恐達3800萬

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國CDC指出，美國實際染疫人數可能達10倍之多。法新社
美國CDC指出，美國實際染疫人數可能達10倍之多。法新社

華盛頓郵報報導，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）最新數據顯示，截至5月中旬，美國許多地區只有一小部分的人擁有新冠病毒抗體，顯示病毒對許多民眾仍有高度感染力。

CDC也說，美國實際感染新冠肺炎人數可能是確診案例的10倍之多，證實之前大幅低估感染人數。美國目前約380萬確診病例，CDC數據顯示，實際感染人數可能達3800萬人。

這項數據21日發布於醫學期刊JAMA Internal Medicine。美國受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，然而，美國許多地區依然陷入討論今年秋天如何重新開放校園、如何應對住院人數上升或是放寬防疫限制重啟萎靡不振的經濟造成的混亂。

約翰霍普金斯大學流行病學家努佐（Jennifer Nuzzo）表示，「我們大多數人仍很容易感染這種病度，我們還有很長的路要走以控制它」。

新冠肺炎 COVID-19 疫情

延伸閱讀

美國疫情惡化 31州民眾赴紐約須隔離14天

巴西染疫確診新增4.1萬例 病歿1367人

疫情升溫！美國單日死亡數破千人 為6月初以來首見

388萬人染疫 川普承認：疫情好轉前可能還會惡化

相關新聞

388萬人染疫 川普承認：疫情好轉前可能還會惡化

全美超過388萬人染疫，美國總統川普21日舉行疫情簡報，一直認為「病毒會在某個時間消失」的川普，承認說，「美國有些地...

國內無新增確診 香港、澳洲本土案例從中低感染風險國家移除

指揮中心指出，考量香港、澳洲近期本土病例持續增加，且疫情維持上升趨勢，因此即日起將該2個國家/地區自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之中低感染風險國家/地區移除。

史丹佛學者讚台防疫這三點 詹長權籲：政府快幫境外生

台大公共衛生學院今舉行第24次新冠肺炎疫情說明會，特別邀請到美國史丹佛大學醫學院醫療預防及成果政策研究中心主任王智弘，分享對台美防疫措施的觀察。王志弘指出，台灣解封後的防護、政府與民眾的溝通、物資統籌，是相當值得美國借鏡的三點，另外適逢開學季節，美國也可以學習台灣如何重新開放學校。台大公衛學學院長詹長權呼籲，政府應積極維護被擋在境外的學生之受教權，光是台大公衛今年外籍新生就有54%目前仍無法入境。

美CDC建議：自我隔離可縮短為10天

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示對新冠病毒有更廣泛的了解，因此更改指南，建議可將自我隔離時間縮短為10天。

玻利維亞5天內在路邊、民宅找到400屍 8成5染疫

玻利維亞警方今天表示，他們5天期間在街道和民宅中發現400多具遺體，其中85%據信感染了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

日本東京疫情升溫 小池擬籲高齡者4天連假別出門

日本東京都疫情持續升溫，單日新增病例已連續14天逾百例，累計病例數更已破萬例。東京都知事小池百合子將呼籲，容易重症化的高齡者在本週4天連假避免不緊急及不必要外出。

日本東京單日新增再逾200例 累計病例破萬

日本東京都知事小池百合子今天受訪時說，今天單日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例雖然還不清楚確切人數，但大約在230例、240例左右。

新冠肺炎致死率？每感染千人約5-10人死亡 但有變數

疫情爆發6個月，研究人員聚焦回答有關新冠肺炎的一個基本問題：這種病到底多致命？

墨西哥新增915人喪生 病故人數破4萬

墨西哥衛生部今天通報，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增915人病故後，迄今死亡總數突破4萬大關。

降低染疫患者死亡率 日批准地塞米松為治療藥物

日本厚生勞動省已批准將廉價、廣為使用的類固醇藥物「地塞米松」，作為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第2種治療方法，因英國試驗顯示，這種藥物可降低住院患者的死亡率。

慈濟捐毛毯給南非新冠肺炎病患

慈濟基金會南非分會為響應南非已故總統曼德拉「月送溫暖給需要的人」的號召，20日捐贈1000條毛毯給開普敦的希望醫院（Hospital of Hope），供武漢肺炎病患使用。

圖表看疫情／全球逾61萬人病逝 美單日死亡數破千人6月初來首見

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間22日5時，全球逾61.3萬人死亡，確診病例超過1482萬例。美國是全球疫情最嚴重國家，迄今累計確診超過388萬例，染疫病故人數逾14.1萬人。

熱門新聞

卸下重擔後進廠保養 李四川、葉匡時動手術

女士官自信秀清涼辣照 軍方檢討資安但未決定處分

又傳台灣飛泰國有人發燒 指揮中心掌握長榮班機9人有症狀

蘇叔侄被爆密電 孫大千曝六大關鍵問題：真相只有一個

影／論文風暴擴大 李眉蓁：蔡英文回應我就回應

國民法官法三讀 國民法官2023年元旦上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。