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美CDC：美國實際染新冠肺炎人數恐達3800萬
華盛頓郵報報導，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）最新數據顯示，截至5月中旬，美國許多地區只有一小部分的人擁有新冠病毒抗體，顯示病毒對許多民眾仍有高度感染力。
CDC也說，美國實際感染新冠肺炎人數可能是確診案例的10倍之多，證實之前大幅低估感染人數。美國目前約380萬確診病例，CDC數據顯示，實際感染人數可能達3800萬人。
這項數據21日發布於醫學期刊JAMA Internal Medicine。美國受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，然而，美國許多地區依然陷入討論今年秋天如何重新開放校園、如何應對住院人數上升或是放寬防疫限制重啟萎靡不振的經濟造成的混亂。
約翰霍普金斯大學流行病學家努佐（Jennifer Nuzzo）表示，「我們大多數人仍很容易感染這種病度，我們還有很長的路要走以控制它」。
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