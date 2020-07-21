香港確診破2千例 將討論室內公共場所全戴口罩

香港今天新增61例新冠肺炎確診，其中58例為本地個案；至今累計確診個案突破2000例，達2019例。據報導，港府明天將討論，強制戴口罩的規定是否擴展至所有室內公眾場所。

明報報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君中午在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情記者會表示，今天新增的58宗本土個案中，33宗與早前其他個案有關，25宗本土個案源頭不明，仍在調查中；另有3宗屬輸入個案。

香港電台報導，有消息指，行政會議明天舉行特別會議，將討論強制戴口罩的規定擴展至所有室內公眾場所。

政府專家顧問、港中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，室內空氣不太流通，感染風險較高，近日出現涉及餐飲的感染病例，相信是與市民在飯後無戴口罩聊天、唱卡拉OK等有關，目前有必要要求市民在室內戴口罩。

至於要求市民在室外戴口罩，他認為目前沒有迫切需要，因為政府已實施公務員在家工作安排，也有私人企業這麼做，街上人流已經減少。

未來香港是否有需要進一步實施「禁足令」，許樹昌說，這有多項因素要考慮，例如香港樓宇密集，政府要想清楚如何實行，他認為要到極端情況才會實施「禁足令」。

許樹昌表示，政府15日開始加強社交距離措施，包括禁止餐館晚上6時到隔天清晨5時提供內用等，要一至兩週的時間觀察效果，看確診數字是否會下降。

他說，若措施有效就只要延長現有措施，但如果到本星期後段，每天確診數字仍接近3位數字，就有需要把防疫措施升級，例如要求餐廳全天不准提供內用。