獄房擁擠群聚感染 埃及監所成死角

「埃及應正視疫情的擴散，並加速囚犯釋放。」埃及的監所資訊極為隱蔽，大多受到政府封鎖，然而日前人權觀察（HRW）的報告披露，由於缺乏管控及監獄過度擁擠，埃及有12個監所傳出疫情，目前已造成14個出現疑似新冠肺炎症狀者死亡。人權團體呼籲，政府應提供足夠的醫療照護，並加速釋放被拘留者。

監獄過度擁擠

根據《半島新聞台》的報導，這份報告的情報來源是目擊者訪談、監所洩漏的信件以及當地人權團體的報告。「儘管多名囚犯和被拘留者出現輕微至嚴重的新冠肺炎症狀，監獄卻沒有足夠的醫療照護，及檢驗病毒或篩查症狀的管道，」人權觀察指出，獄方「顯然仍未採用接觸追蹤的措施，也沒有積極隔離出現症狀的患者。」

《阿拉伯新聞》的報導指出，埃及自今年2月起已釋放約1萬3000名囚犯，但人權觀察認為，這還是不足以舒緩過度擁擠的監獄中，人滿為患的情形。人權觀察中東與北非區副主任史托克呼籲，「埃及政府應立刻採取行動，提供所有被拘留者足夠的醫療照護，以及進行控制疫情爆發的措施。」

政府封鎖監所資訊

埃及監所過度擁擠，社交距離無法落實，也難以確實隔離患者，在至少3個監獄中，獄卒禁止囚犯取得或是配戴口罩。根據人權團體正義委員會的統計，目前在埃及12個監獄以及29個警察局，已經傳出超過190例疑似新冠肺炎的患者，其中超過160名都是被拘留的囚犯。

埃及政府已在各拘留場所實施全面性的資訊封鎖，埃及內政部也自3月10日起，禁止所有監獄訪客，包括律師也被無法探訪，政府的媒體監控機構最高媒體監管理事會也多次警告，會對任何報導埃及疫情與官方說法有出入的媒體或記者，進行法律行動。

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