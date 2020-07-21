疾病是禁忌話題 肯亞未知確診堪憂

肯亞官方宣布確診數上突破1.3萬，外媒仍認為這只是該國表面的數字！按照肯亞當地最新報導，20日僅2474個篩檢樣本就篩出418新例，比例高得嚇人，但有多個縣市上報的確診數仍呈現零星，《BBC》懷疑檯面下沒做篩檢的疫情患者更多，原因在於肯亞人民與政府之間的不信任，更遑論去做篩檢。肯亞學者也表示，非洲文化中疾病是禁忌話題，常避而不談。

檯面下疫情堪憂

透過肯亞當地權威新聞《每日民族報》報導，全國最新確診案例在20日增加418例後，將近1.4萬，令人擔憂的是增加案例僅來自於2474個篩檢樣本，等同於不到6人就有1人確診，這樣的高比率與該國帳面上顯示的1.4萬確診數不成比例。

再者，該報整理肯亞的確診分布圖，各縣市分配極度不均，首都奈洛比有超過全國半數的確診人口，第二大城蒙巴薩也近2000例，但鄰近這2大城的都市確診數都寥寥，第3大城（還是港口城）基蘇木帳面上卻也僅有41例，東半部都只有零星幾起，極度分佈不均的確診數，讓外媒更加猜測，肯亞未能全面掌控疫情去向，很多確診病患都還藏在檯面下。

疾病是禁忌話題

據《BBC》報導，該報駐非記者轉述，肯亞當局雖然也進行宵禁、社交距離宣導，但在部分地區的人民卻都不相信有疫情，反而更認為是政府在說謊，或是更誇張的陰謀論之說。記者認為，這凸顯該國公民與政府之間的糟糕信任度。

對此，內洛比當地免疫學者安札拉則表示，這是非洲文化不可避免的傳統認知，一旦涉及疾病之類的禁忌話題，非洲多數地區人民會選擇不公開，等於確診案例多半不會送到檯面上（醫院、政府衛生檢疫部門），安札拉更誇張地說：「一般高官患病也不會選擇公開，通常會前逃到國外治療。」他補充說，雖然傳統觀念有影響，但公衛部門未積極與人民溝通、普及醫學知識也難辭其咎。

【更多精采內容，詳見 】