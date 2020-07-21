今年5月，C40主席和洛杉磯市市長埃里克（Eric Garcetti）與來自25國主要城市代表，日前於線上會議宣布成立「全球市長復甦COVID-19疫情工作小組」，確保C40市長與官員定期合作，分享保護市民的專業基礎與知識，正是共享城市防疫知識，同時提供對應的解決方案。

疫情對世界造成不同層面的影響，包括公共衛生、經濟挑戰、城市安全、經濟救濟、社會服務需求等；各城市也開始著手復甦計劃，包含：如何提供安全場所？如何有效保護公眾健康？如何在資源限制之下重啟經濟發展？如何創造更永續、更公平的解決方案，達成城市未來願景？

邁向2030年的關鍵最後10年才正開始，城市不該是防疫的障礙，應該是提供進一步創新的場域。

“聯合國1992年於巴西里約召開地球高峰會，地方政府便為九大團體之一；往後每年永續發展討論中，城市的角色日益加重，從2015年聯合國永續發展目標（SDGs）城市工作小組開始，第11項目標「永續城鄉」，也已納為實踐17項永續發展目標的基礎之一。”

2016年聯合國公布17個聯合國永續發展目標（SDGs），除了透過永續發展目標下的子議題框架，如社會發展、生態健康、經濟福利、青年賦權到文化創造，也透過SDGs協同和拮抗機制，建立各目標間的關係。

配合各城市逐漸規劃進入復甦階段，各方利害關係人都以永續發展思維，逐步重塑時代意義，預防未來危機，邁向理想的未來。

2030年永續發展的使命，若沒有積極的地方政府參與，將很難實現。因為，由下而上獲得認同與契合、支持地方和區域倡議等，都是達到永續發展目標的方式。

永續發展思維可分為「社會發展」與「環境永續」，透過可靠且創新地運用城市研究資源，如政策實行、教育規劃和學術研究等，協助城市面對危機，以快速的國際合作和訊息傳達，實行城市治理。

這邊列舉3個以永續發展的思維，搭建城市與民眾溝通橋樑的案例：

第一：芬蘭首都赫爾辛基

這個城市透過網站影片分享政策案例，進一步導入跨局處相關資源；成立案例資料庫，與利害關係人建立互動，並塑造城市在全球各政策議題的領導地位，以擴大貢獻與影響力。包含：透明化的公民參與、數位化的開發進展、自然生態的碳中和、兒少青年的教育、居民導向的交通、以人為本的自由平等等。

第二：新北市

因應後疫情時代已將到來，新北市也從城市與社區的永續發展出發，分享地方政府的防疫政策，如醫療護理、數位科技等資源，朝城市邁向2030年願景而努力。聯合報資料照/記者王敏旭／攝影

新北市在2019年撰寫全球第十、台灣第一份地方自願檢視報告（VLR），套用國際框架與城市政策成果的政策關係，以SDGs推動城市在台灣、亞洲地區的在地化角色；並透過彌補地方與全球挑戰對應上的不足、動員利害關係人並提升公民參與、發布地方自願檢視報告，檢視對國家永續發展進程的貢獻等三個面向推動國際化。

此外，因應後疫情時代已將到來，新北市也從城市與社區的永續發展出發，分享地方政府的防疫政策，如醫療護理、數位科技等資源，朝城市邁向2030年願景而努力。

第三：台北市

擷自臺北市市有閒置空間整合查詢平台，中山區部份。

永續發展思維是城市最好的黏著劑，可配合城市的型態，發展獨特的解決方案。例如，中山區結合政府閒置空間，成為台北市新型態辦公空間典範，除了進駐各種國內外單位、開創虛擬進駐形式，也讓不對外開放的城市資源得以共享。

又比如，隱身於大安區巷弄的ParkUp，透過規劃小型限制空間、共融設計、在地化等原則，讓城市中的閒置空間成為在地開放空間。讓政府開放1萬4,000多筆閒置公有土地資料，轉化為幼兒永續發展思維遊具，讓理想生活黏著於城市的日常生活中。

「全文轉載自未來城市(後疫情時代，永續發展思維如何成為城市與市民的橋樑？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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