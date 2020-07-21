不嚴重？年輕人輕忽傳毒成防疫破口

被「年輕人感染新冠病毒不嚴重」的觀念誤導，亟欲恢復社交活動的青年，卻導致新冠肺炎疫情加速散播，危及朋友和家人健康，反倒成為疫情破口。

新冠肺炎捲土重來，根據數據統計，這次換年輕人成為多數病患，不論在疫情受到控制，或看似失控的州皆是如此。

6月上旬，羅德島州10%確診病患為20多歲青年；但來到月底，比率卻已倍增；羅德島病患的平均年齡在一周內從47.5歲下降至39.2歲。

在加州，20多歲的患者在這波疫情占的比例最高；州長紐森(Gavin Newsom)日前也撂下重話：「很多人以為年輕就是無敵，這種想法非常自私。」

川普總統接受19日播出的「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)，資深主播華勒斯(Chris Wallace)專訪，就口出類似誤導言論說：「許多確診案例為只要一天就能痊癒的年輕人，他們只是吸個鼻涕，就接受檢測。」

川普還說，許多病患「將快速恢復健康」。

雖然年輕人染疫病情不算嚴重，卻不代表免疫；聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，目前45歲死於新冠肺炎的人數，已有3000人左右。

根據彭博社統計，在亞利桑納州、華盛頓州和田納西州，20歲以下病患已超過10%；雖然年輕人死亡和住院率不高，但染疫的風險不只如此；初步研究顯示，病患的心臟、肺部和腦部可能遭受長期損傷。

而公衛官員也希望年輕人負起社會責任，全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)就說：「你們正在助長疫情。」

最讓專家擔心的不是年輕患者病況，而是傳染給他人的風險；他們可能沒有明顯症狀，無意間傳染給高風險群的父母和祖父母，造成危及的病況。

儘管目前疫情嚴重，但仍有許多民眾不畏病毒；近幾周內，密西根州、明尼蘇達州、賓州和俄勒岡州，家庭派對都被認定為群聚感染場所。貝瑟拿吸菸者比喻，「他們會說抽菸是我的權利，但其實你正在讓身邊的人一起承擔風險。」