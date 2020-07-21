悲情密西根！修道院1月內12修女命喪新冠

密西根州利伏尼亞(Livonia)一處菲力西安(Felician)修道院爆發新冠肺炎群聚感染，一個月內有12位修女染疫病逝，年齡都介於79歲至99歲。

這12位修女在4月10日至5月10日內相繼過世，另外還有18人陸續染疫，直到6月27日又一名修女不敵病魔而離世。

疫情爆發前該修道院共有65名修女在此服務，其中一名修女瑪莉‧布汀斯基(Mary Andrew Budinski)負責管理所有修女。

她說，自從院內出現第一起感染案例後，病毒有如星火燎原地蔓延開來。

該修道院內有三層樓，其中一層做為修女們24小時的護理之家，另一層是負責提供照護協助的修女所住，最後一層則是讓獨立生活的修女們居住。

訪客自3月14日後就禁止參訪，除非有必要性的任務，如照護、協助、以及負責製作餐點的工作人員；據稱，其中兩名護理人員最先染疫，隨後疫情就開始迅速擴散。

一名修女安德魯(Sister Andrew)表示：「我知道有兩名護理人員被感染，但我們不知道他們是誰，我們也不想知道，之後住第二層樓的修女們開始出現感染症狀，接著就一發不可收拾。」

最先死亡的是99歲的修女瑪莉‧沃茲尼亞克(Mary Luiza Wawrzyniak)，於4月10日過世；接下來的一周內連續四位修女相繼病逝，惡夢就這樣一直持續下去，其中一名修女難掩悲傷的情緒表示：「每一天都讓人膽戰心驚，他們就一直說著『又一位了、又一位了』。」

然而，儘管一些修女們已經挺過疫情，她們也無法參加這13人的葬禮，安德魯修女說：「我很害怕，我們的哀悼還無法結束。」

安德魯修女也曾經確診，但經過一個月後已經康復，她形容那份與病魔交戰的忐忑心情：「我向上帝投降了，我告訴上帝，如果要帶我走，那我準備好了；但當我隔天醒來發現自己還活著，然後不知怎麼，我慢慢地好轉了。」