港再添73例…8月開學難 多間餐廳爆疫員工恐成隱形患者

香港衛生防護中心20日宣布新增73宗新冠肺炎確診個案，其中66宗屬本地個案，本地個案中有39宗個案與早前個案有關連，其餘27宗個案屬源頭不明，累計感染人數已達1959例。當局強調，近期多宗源頭不明的本地個案是重要警號，提醒民眾不能鬆懈。

隨著疫情大爆發，新學年能否開學再添變數。香港教育局局長楊潤雄表示，由於疫情趨嚴重，國際學校及幼兒園於8月中開學已是不可能任務。為保障教職員及學生健康，有關學校不會早於8月17日開學。

1醫生曾到護老中心看診

新感染個案中，包括一名私家醫生，這名醫生曾診治一名確診患者，亦到過護老中心診症。香港醫院管理局說，截至20日中午12時，共有562名確診病人分別在14間醫院留醫，其中23人情況危殆。

香港醫管局總行政經理庾慧玲稱，近日個案趨勢上升，擔心一、兩星期內，隔離病床不夠用，醫管局稍後會接收鯉魚門度假村作檢疫中心，正與政府及衛生署協調，希望可以在72小時內啟用。當局亦會審視以亞洲博覽館等其他地方，設立社區隔離設施的可行性。

香港新聞組／香港21日電

明報報導，第三波新冠病毒疫情月初爆發，港府未即時收緊食肆措施，本月中才禁晚市堂食。措施生效前4日，至少兩間食肆有聚會爆發感染，包括葵芳新都會廣場潮庭的飯敘，以及屯門中央廣場富臨酒家一個約20席的生日會至少4人確診，兩名同日光顧富臨食客亦染疫。另外，至少6名本月不同日子光顧旺角維景酒店海港酒家的食客確診。衛生防護中心憂慮環境污染或員工是隱形患者，上述富臨及海港暫停營業消毒。

香港文匯報報導，教育局昨日宣布，全港幼稚園及國際學校不會早於8月17日開學；新學年暫定只會安排中四至中六的跨境生回港上課，局方會與學校商量，如何為其餘級別的跨境生安排在家學習。至於明天中學文憑試放榜，局方鼓勵校方網上發放成績，但若認為學生需要回校接受升學輔導，校方可自行決定，沒有需要發出指引。

香港新冠肺炎確診人數仍逾70宗，港府延長防疫的加辣規例，刊登憲報實施至7月28日。

香港政府20日刊登憲報，將預防及控制疾病規例下的相關措施，延長7天至7月28日。這些措施包括餐廳食肆食客人數不得超座位數的一半，同桌不得多於四人，晚市只准外賣禁止內用，不得舉行現場表演及跳舞；公共交通工具乘客必須佩戴口罩；關閉指定場所如酒吧、遊戲機中心、健身中心、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉OK、 麻將館及按摩院等。

按憲報內容，餐飲業務負責人及表列場所管理人若違反規定，最高可罰款五萬港元及監禁六個月；若乘客未有於公共交通工具佩戴口罩，最高可處罰款5000港元。