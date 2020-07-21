快訊

超商開5個月就關！台北民生社區爆店面大出走 90間待租

「有毒」的毒品查緝：放聲「出去讓你死」的警察

牛津疫苗「訓練」免疫系統 專家：抗體恐非永久

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）英國牛津大學研發的新冠病毒疫苗傳來喜訊，初步人體實驗成功，1,077人注射後都產生免疫反應。雖然該疫苗能否有效抵抗新冠病毒，仍待進一步實驗驗證，但英國政府已率先訂購一億劑疫苗。

綜合當地媒體報導，牛津疫苗全名是ChAdOx1 nCoV-19，研究人員以一種會導致黑猩猩感冒的病毒進行基因改造，使其不會造成人類生病，再將其改成「看起來」像新冠病毒，注入人體後能「訓練」免疫系統，產生新冠抗體及可以對付病毒的T細胞。

有九成受試者注射一劑後產生免疫反應，另外一成人注射兩劑後見成效。副作用方面，有七成受試者出現發燒丶頭痛等症狀，但服用一般藥物就能緩解，意味著疫苗大致安全。

根據世界衛生組織，目前世界各地有23款有望研發成功的疫苗。世衛緊急項目主管瑞安祝賀牛津研發團隊，形容初步成果正面，但認為前路仍然漫長。世衛秘書長譚德塞則重申，任何疫苗都必須普及化。

專家：抗體無法防止再感染

然而，專家提醒外界不要對疫苗過於樂觀，因為免疫防護期恐怕並不長久。倫敦國王學院（King's College London）追蹤研究90名新冠康復者，發現六成患者在感染後數周後產生強大的有效抗體，惟3個月後僅剩下16.7%人仍維持抗體，甚至有個案的抗體數量低得幾乎測不出來。

重慶醫科大學研究團隊6月在《自然》（Nature）學術期刊發表的報告，也有相似結果，74名受測試的患者中，九成以上在感染後兩三個月內抗體數量急劇下降。

據《舊金山紀事報》報導，加州大學細胞及分子藥理學教授克羅根（Nevan Krogan）表示，新冠患者身上的抗體很快減弱，用疫苗刺激出來的免疫力也同樣會減弱。「它們在我們體內停留的時間不夠長，無法防止再感染。如果這種情況只持續三周至六周，那就不理想。」

報導引述專家稱，大規模接種疫苗需要數年時間，而如果疫苗隨著時間而逐漸失效，就要像注射流感疫苗般定期加強接種。因此，科學界的焦點已從疫苗研發，轉為找出最有效的治療方法。

李澄欣/張慈（綜合報導）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

陸要求所有入境旅客 登機前5天需完成核酸檢測

大陸民航局官網21日公告，為確保國際旅行健康安全，降低疫情跨境傳播風險，搭乘航班來華航班的中、外籍乘客，必須在登機前5天...

香港負壓病床使用量達8成 醫管局坦言情況嚴峻

香港新冠肺炎持續蔓延，香港醫管局總行政經理張子峯21日表示，近日確診個案上升，負壓病床和病房使用量已達8成，情況相當嚴峻...

不嚴重？年輕人輕忽傳毒成防疫破口

被「年輕人感染新冠病毒不嚴重」的觀念誤導，亟欲恢復社交活動的青年，卻導致新冠肺炎疫情加速散播，危及朋友和家人健康，反倒成為疫情破口。

牛津疫苗「訓練」免疫系統 專家：抗體恐非永久

英國牛津大學研發的新冠病毒疫苗傳來喜訊，初步人體實驗成功，1,077人注射後都產生免疫反應。雖然該疫苗能否有效抵抗新冠病毒，仍待進一步實驗驗證，但英國政府已率先訂購一億劑疫苗。

後疫情時代 永續發展思維如何成為城市與市民的橋樑？

疫情對世界造成不同層面的影響，包括公共衛生、經濟挑戰、城市安全、經濟救濟、社會服務需求等；各城市也開始著手復甦計劃，包含：如何提供安全場所？如何有效保護公眾健康？如何在資源限制之下重啟經濟發展？如何創造更永續、更公平的解決方案，達成城市未來願景？

洛杉磯染疫住院人數創新高 15兒童罹患罕見重症

美國加州洛杉磯郡受疫情重創，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）住院人數今天連續第2天創下新高，且有15名兒童確診可...

港再添73例…8月開學難 多間餐廳爆疫員工恐成隱形患者

香港衛生防護中心20日宣布新增73宗新冠肺炎確診個案，其中66宗屬本地個案，本地個案中有39宗個案與早前個案有關連，其餘27宗個案屬源頭不明，累計感染人數已達1959例。當局強調，近期多宗源頭不明的本地個案是重要警號，提醒民眾不能鬆懈。

澳洲疫情燒不停 維多利亞州新增374例確診

澳洲人口第2多的行政區維多利亞州今天通報，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病故案例新增3起，確診病例新增374起...

港府搞混檢體 民眾遭關病房與確診者共處7小時

港府轄下的衛生防護中心20日搞混兩名患者的病毒檢測資料，導致一名47歲女子被誤認感染COVID-19，和確診者共處負壓病...

美國疫情如野火 連7天單日確診破6萬、死亡人數達14萬

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計資料顯示，美國2019冠狀病毒疾病（Covi...

牛津大學疫苗產生免疫反應 英政府搶先訂購

牛津大學和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實驗疫苗，成功安...

東京新增230名病例 連續13天達三位數

日本東京21日新增約230名新冠肺炎病例，這是東京連續13天確診破百人。

熱門新聞

安排蘇震清等訪印尼遭批 高壽濤：以後誰還敢幫政府做事

肺炎罹難者照片震撼 印尼攝影記者向醫護致敬

李眉蓁論文被指涉抄襲 中山大學：啟動嚴謹專業審查

外交部：蘇嘉全、蘇震清2017年沒有赴訪印尼的紀錄

蘇嘉全叔侄否認2017年赴印尼 羅智強：請外交部出示電文

蘇嘉全駁國民黨：「2017沒去印尼」 將對游淑慧等提告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。