牛津疫苗「訓練」免疫系統 專家：抗體恐非永久

（德國之聲中文網）英國牛津大學研發的新冠病毒疫苗傳來喜訊，初步人體實驗成功，1,077人注射後都產生免疫反應。雖然該疫苗能否有效抵抗新冠病毒，仍待進一步實驗驗證，但英國政府已率先訂購一億劑疫苗。

綜合當地媒體報導，牛津疫苗全名是ChAdOx1 nCoV-19，研究人員以一種會導致黑猩猩感冒的病毒進行基因改造，使其不會造成人類生病，再將其改成「看起來」像新冠病毒，注入人體後能「訓練」免疫系統，產生新冠抗體及可以對付病毒的T細胞。

有九成受試者注射一劑後產生免疫反應，另外一成人注射兩劑後見成效。副作用方面，有七成受試者出現發燒丶頭痛等症狀，但服用一般藥物就能緩解，意味著疫苗大致安全。

根據世界衛生組織，目前世界各地有23款有望研發成功的疫苗。世衛緊急項目主管瑞安祝賀牛津研發團隊，形容初步成果正面，但認為前路仍然漫長。世衛秘書長譚德塞則重申，任何疫苗都必須普及化。

專家：抗體無法防止再感染

然而，專家提醒外界不要對疫苗過於樂觀，因為免疫防護期恐怕並不長久。倫敦國王學院（King's College London）追蹤研究90名新冠康復者，發現六成患者在感染後數周後產生強大的有效抗體，惟3個月後僅剩下16.7%人仍維持抗體，甚至有個案的抗體數量低得幾乎測不出來。

重慶醫科大學研究團隊6月在《自然》（Nature）學術期刊發表的報告，也有相似結果，74名受測試的患者中，九成以上在感染後兩三個月內抗體數量急劇下降。

據《舊金山紀事報》報導，加州大學細胞及分子藥理學教授克羅根（Nevan Krogan）表示，新冠患者身上的抗體很快減弱，用疫苗刺激出來的免疫力也同樣會減弱。「它們在我們體內停留的時間不夠長，無法防止再感染。如果這種情況只持續三周至六周，那就不理想。」

報導引述專家稱，大規模接種疫苗需要數年時間，而如果疫苗隨著時間而逐漸失效，就要像注射流感疫苗般定期加強接種。因此，科學界的焦點已從疫苗研發，轉為找出最有效的治療方法。

李澄欣/張慈（綜合報導）

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