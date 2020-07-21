港府搞混檢體 民眾遭關病房與確診者共處7小時

港府轄下的衛生防護中心20日搞混兩名患者的病毒檢測資料，導致一名47歲女子被誤認感染COVID-19，和確診者共處負壓病房長達7小時。事件也反映出疫情加劇下，香港檢測人員的過勞危機。

綜合香港電台和明報報導，港府衛生署轄下的衛生防護中心20日深夜公布，實驗室人員在輸入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒檢測資料時，誤將兩名各為陽性和陰性的患者資料搞混。

事件導致一名未染疫的47歲女子於20日下午1時被送入東區醫院負壓病房，與另一名確診者共處長達7小時。

直到當天傍晚，工作人員發現一名應是陽性個案的34歲女患者仍未有檢測結果，追查後才發現兩名患者的檢測結果被調換。而這名確診的女患者本身是密切接觸者，19日起已經住院觀察。

報導指出，被誤當陽性的47歲女患者20日晚間9時被移往單人隔離病房，由於他曾與確診者共處，需要檢疫14天。

衛生防護中心總監黃加慶對此致歉，並指隔離病房空氣流通，且47歲女患者和同房病患都戴著口罩，「不敢說一定沒有感染風險」，但相信風險不高。

這名47歲的女患者表示擔心染病，但不打算追究，也不責怪化驗人員。她說，住院半天，看到醫護人員辛苦工作，面臨很大風險，也明白實驗室人員加班工作，因此理解「忙中有錯」。

明報引述香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，負壓病房的空氣轉換率是每小時至少12次，床距要超過1公尺，護士照護完每名病人後要更換手套，相信透過空氣或醫護人員間接接觸傳染的可能性不高；但指病患共用廁所還是有感染風險。

衛生防護中心公共衛生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯表示，肇事的同事相當疲倦，對這起風波感到抱歉。但他也指，疲倦不是出錯的藉口。

近日香港疫情急劇升溫，事件也突顯出檢測人員過勞的危機。曾艾壯指出，近日化驗室工作量激增，每日檢測樣本數從2000爆增為9000，加上資料一時半刻難全部改為自動化輸入，仍須人工輸入。

他提到，化驗處人員從1月起都超時工作，每天加班2到4小時。中心雖有增聘員工，但聘請人數仍不達標。

曾艾壯強調，日後會加強覆核檢測結果。