快訊

台東東海岸「最醜的距離」 民眾痛批：手腳都廢了嗎？

吃芭樂也能養肝？營養師大推6食材 但護肝最關鍵非飲食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港府搞混檢體 民眾遭關病房與確診者共處7小時

中央社 / 台北21日電
衛生防護中心搞混兩名患者的病毒檢測資料，導致一名47歲女子被誤認感染COVID-19，和確診者共處負壓病房長達7小時。路透
衛生防護中心搞混兩名患者的病毒檢測資料，導致一名47歲女子被誤認感染COVID-19，和確診者共處負壓病房長達7小時。路透

港府轄下的衛生防護中心20日搞混兩名患者的病毒檢測資料，導致一名47歲女子被誤認感染COVID-19，和確診者共處負壓病房長達7小時。事件也反映出疫情加劇下，香港檢測人員的過勞危機。

綜合香港電台和明報報導，港府衛生署轄下的衛生防護中心20日深夜公布，實驗室人員在輸入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒檢測資料時，誤將兩名各為陽性和陰性的患者資料搞混。

事件導致一名未染疫的47歲女子於20日下午1時被送入東區醫院負壓病房，與另一名確診者共處長達7小時。

直到當天傍晚，工作人員發現一名應是陽性個案的34歲女患者仍未有檢測結果，追查後才發現兩名患者的檢測結果被調換。而這名確診的女患者本身是密切接觸者，19日起已經住院觀察。

報導指出，被誤當陽性的47歲女患者20日晚間9時被移往單人隔離病房，由於他曾與確診者共處，需要檢疫14天。

衛生防護中心總監黃加慶對此致歉，並指隔離病房空氣流通，且47歲女患者和同房病患都戴著口罩，「不敢說一定沒有感染風險」，但相信風險不高。

這名47歲的女患者表示擔心染病，但不打算追究，也不責怪化驗人員。她說，住院半天，看到醫護人員辛苦工作，面臨很大風險，也明白實驗室人員加班工作，因此理解「忙中有錯」。

明報引述香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，負壓病房的空氣轉換率是每小時至少12次，床距要超過1公尺，護士照護完每名病人後要更換手套，相信透過空氣或醫護人員間接接觸傳染的可能性不高；但指病患共用廁所還是有感染風險。

衛生防護中心公共衛生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯表示，肇事的同事相當疲倦，對這起風波感到抱歉。但他也指，疲倦不是出錯的藉口。

近日香港疫情急劇升溫，事件也突顯出檢測人員過勞的危機。曾艾壯指出，近日化驗室工作量激增，每日檢測樣本數從2000爆增為9000，加上資料一時半刻難全部改為自動化輸入，仍須人工輸入。

他提到，化驗處人員從1月起都超時工作，每天加班2到4小時。中心雖有增聘員工，但聘請人數仍不達標。

曾艾壯強調，日後會加強覆核檢測結果。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

國安法迫使香港當地新創科技公司撤離 轉戰他鄉

台東大目釋迦今外銷香港 未來每周一次

中英關係再惡化 英暫停香港引渡條約

標普：香港特殊性正受侵蝕 「成長可能停滯」

相關新聞

港府搞混檢體 民眾遭關病房與確診者共處7小時

港府轄下的衛生防護中心20日搞混兩名患者的病毒檢測資料，導致一名47歲女子被誤認感染COVID-19，和確診者共處負壓病...

澳洲疫情燒不停 維多利亞州新增374例確診

澳洲人口第2多的行政區維多利亞州今天通報，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病故案例新增3起，確診病例新增374起...

美國疫情如野火 連7天單日確診破6萬、死亡人數達14萬

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計資料顯示，美國2019冠狀病毒疾病（Covi...

牛津大學疫苗產生免疫反應 英政府搶先訂購

牛津大學和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實驗疫苗，成功安...

東京新增230名病例 連續13天達三位數

日本東京21日新增約230名新冠肺炎病例，這是東京連續13天確診破百人。

烏魯木齊全民免費核酸檢測 涵蓋外地來烏人員

新疆烏魯木齊市防疫指揮部20日晚間發布，為有效降低疫情擴散風險，烏魯木齊市按照「應檢盡檢、願檢盡檢」的原則，在全市範圍內...

防控疫情 烏魯木齊全面進行免費核酸檢測

根據大陸國家衛健委通報，新疆20日又新增新冠肺炎本土病例8例。累計新疆這波疫情爆發以來，累計確診病例已達到131例，疫情...

圖表看疫情／西班牙解禁確診飆3倍 中、英開發疫苗告捷

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間21日8時，全球逾60.8萬死亡，確診病例近1464萬例。美國是全球疫情最嚴重國家，迄今累計確診382.3萬例，染疫病故人數逾14萬人。

巴西逾8萬人染疫病故 又有兩部長確診隔離

根據巴西衛生部，巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例今天突破8萬例。此外，又有兩名政府部長宣布確診，凸顯...

西班牙解禁後 不到一個月確診率飆升為3倍

西班牙衛生部今天公布的數據顯示，過去3週來，2019冠狀病毒疾病盛行率增為3倍，新一波群聚感染主要集中於加泰隆尼亞和亞拉...

英國與中國疫苗初步測試呈安全性和免疫反應

英國牛津大學與中國康希諾生物公司（CanSino Biologics）各自研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，...

圖表看疫情／牛津新冠疫苗告捷 川普PO戴口罩照片

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間20日6時，全球逾60.7萬死亡，確診病例近1460萬例。美國是全球疫情最嚴重國家，迄今累計確診381.4萬例，染疫病故人數逾14萬人。

熱門新聞

安排蘇震清等訪印尼遭批 高壽濤：以後誰還敢幫政府做事

肺炎罹難者照片震撼 印尼攝影記者向醫護致敬

李眉蓁論文被指涉抄襲 中山大學：啟動嚴謹專業審查

外交部：蘇嘉全、蘇震清2017年沒有赴訪印尼的紀錄

蘇嘉全叔侄否認2017年赴印尼 羅智強：請外交部出示電文

蘇嘉全駁國民黨：「2017沒去印尼」 將對游淑慧等提告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。