溯源卡關 新疆：今年所有病例均無境外旅居史

中國新疆自治區15日爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）迄今累計確診55例，但仍未追查到感染源。官方昨天稱，今年以來，新疆所有確診病例與無症狀感染者均無境外旅居史。

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，7月20日新增確診病例11例，其中境外移入病例3例（上海2例，四川1例），本土病例8例（新疆自治區7例，新疆生產建設兵團1例）。無新增死亡病例、無新增疑似病例。

據官方通報，新疆15日爆發本土疫情迄今，累計確診已達55例，其中，首府烏魯木齊市54例，喀什市1例（烏魯木齊移入病例）。

在此之前，新疆是中國大陸確診病例最少的省市區之一，累計只有76例，且已149天未出現確診病例。

烏魯木齊市官方網站「紅山網」20日通報，目前對於此次疫情的感染來源「尚未可知」。

通報稱，經流行病學調查，「今年以來所有確診病例和無症狀感染者均無境外旅居史」。目前疾控部門正在對此次新發疫情的病毒進行基因測序，完善相關人員行動軌跡、補充流調資料庫資訊，進一步查找感染來源。

新京報報導，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，任何地方發現一例本土確診病例，往往都意味著可能還存在多例感染者。本土偶發性病例很難避免今後不發生，比如此前北京疫情的首例病例到底是從哪裡感染的，至今還在調查中。關鍵是發現新的病例後要及時控制。

他說，「新冠病毒複雜多變，還有一些是我們目前沒有認識的，今後本土偶發性病例可能會成為日常抗疫的常態」。

據中國國家衛健委今早通報，截至7月20日，中國大陸現有確診病例242例，其中本土162例，境外移入80例；現有疑似病例1例；尚在醫學觀察的密切接觸者7108人。

通報稱，大陸昨天新增無症狀感染者6例（境外移入1例），尚在醫學觀察無症狀感染者仍有149例（境外移入80例）。