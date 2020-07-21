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轉向？ 川普：戴口罩才愛國 沒人比我更愛國

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
川普在推特貼上口罩圖，並稱「戴口罩才愛國」。取自川普推特
川普在推特貼上口罩圖，並稱「戴口罩才愛國」。取自川普推特

美國總統川普20日在推特貼出一張自己戴著口罩的黑白照片，並在推文寫下「我們團結一致對抗看不見的『中國病毒』，很多人都說，當無法維持社交距離時，戴口罩才愛國；沒人比我更愛國，我是你最喜歡的總統。」

這是川普抗拒戴口罩大半年以來，最直接的表示，他仍沒有呼籲或要求美國民眾戴口罩，而是說「戴口罩才愛國」。

另外，川普20日在白宮表示，「在佛州、德州等一些地方，疫情攀升快速，我將開始舉行疫情簡報。」這將是川普睽違近3個月後，重回疫情簡報的講台；近日公開與川普意見相左，卻仍是疫情工作小組成員的全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）是否與會，成為觀察焦點。

川普在四月下旬，提出「注射消毒劑以殺死病毒」的言論引發軒然大波，隨即取消每日簡報會。

美國疾病防治局（CDC）在4月初就建議民眾在外出或雜貨店等，難以保持社交距離的場所，戴上口罩避免感染病毒，川普當時的說法是，這個建議並非強制，他自己就不會這麼做，同日第一夫人梅蘭尼亞就在推特貼上自己戴口罩的照片，呼籲民眾跟進；他5月21日參觀在密西根州的福特汽車工廠時，曾被媒體捕捉到戴口罩的畫面，但川普始終沒在公開場合戴上口罩參加活動。

川普堅稱戴口罩並非必須，也拒絕下令全國都要戴口罩，直到本月疫情惡化，川普11日視察馬里蘭華特里德軍醫院（Walter Reed hospital）時，才戴口罩亮相。

川普將疫情飆升歸咎於「大量病毒檢測」，並稱政府應對得當，疫苗和療法將很快問世。

部分共和黨聯邦參議員已無法接受川普論調，紛紛示警；參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，新冠病毒不會不可思議地消逝，戴口罩非關政治。

川普重量級盟友的參議員葛理漢（Lindsey Graham）也說，認為戴口罩是懦弱表現的，大錯特錯，「沒有人要你們去阿富汗讓子彈射擊，用常識想想。」葛理漢呼籲民眾戴上口罩，勤洗手並保持社交距離，對抗新冠肺炎的戰爭。

麥康諾表示，疫情並未結束，美國將與疫情故共存一陣子，無關政治，大家要負責任應對。

新冠肺炎 COVID-19

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