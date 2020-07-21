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牛津大學新冠疫苗 初步人體實驗成功

聯合報 / 編譯陳韋廷／報導
牛津大學研發中的新冠病毒疫苗，廿日宣布初步試驗獲得成功。圖為研究團隊人員六月廿五日採集疫苗受試者血液樣本。（美聯社）
牛津大學研發中的新冠病毒疫苗，廿日宣布初步試驗獲得成功。圖為研究團隊人員六月廿五日採集疫苗受試者血液樣本。（美聯社）

英國ＢＢＣ報導，英國牛津大學開發的新冠病毒疫苗初步人體實驗成功，一千多名受試者注射疫苗後，免疫系統產生反應，且似乎沒有不良副作用。

報導說，試用這種疫苗的一千零七十七名接種者，體內產生能夠對抗新冠病毒的抗體與白血球細胞。這項結果令人振奮，但人體注射疫苗後產生的免疫力是否足以發揮保護作用，仍待進行更大規模的實驗驗證。

英國已訂購一億劑這種疫苗。疫苗全名ChAdOx1 nCoV-19，研發速度史無前例。研究人員以一種會導致黑猩猩感冒的病毒進行大幅度基因改造，先使其不會造成人類生病，再將其改成「看起來」很像新冠病毒。

新冠病毒表面的棘狀蛋白（spike protein）能與人類細胞受體結合，幫助其複製時的組裝及釋放，也是病毒入侵細胞的重要工具。研究人員將新冠病毒棘狀蛋白的基因結構移植到黑猩猩感冒病毒，就會讓這種疫苗中的病毒看起來很像新冠病毒，注入人體後，免疫系統就能學會如何對抗新冠病毒。

ＢＢＣ說，目前對抗新冠病毒的疫苗研究著重在讓人體產生抗體，但抗體只是人類免疫系統的一部分。抗體是一種免疫系統製造的小型蛋白，能夠附著在病毒表面，使病毒無法感染細胞。Ｔ細胞白血球是免疫系統另一個重要角色，能夠協助免疫系統發揮作用，找出並摧毀受到病毒感染的細胞。

幾乎所有成功的疫苗都能激發人體產生抗體和Ｔ細胞。研究發現，注射了牛津大學這種疫苗的受試者，十四天後體內Ｔ細胞含量會達到高峰，廿八天後抗體會達到高峰。不過，相關研究時間還不夠長，還無法確認更長期的免疫作用。

注射這種疫苗會產生副作用，但應不會危害人體。實驗顯示，注射疫苗的受試者七成產生發燒、頭痛等副作用，但只要服用常見的乙醯胺酚藥物就能緩解。

牛津大學教授莎拉．吉伯特說，這種疫苗能否有助於對抗新冠病毒疫情，還必須進行很多研究才能確認，「但初步結果顯示很有希望」。

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