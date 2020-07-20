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北京市花鄉疫情降級 全市均為低風險區

中央社 / 台北20日電

北京市政府今天下午宣布，第2波新冠（武漢）肺炎疫情起源地─新發地批發市場所在的豐台區花鄉，疫情等級從「中風險地區」降為「低風險地區」，使北京全市疫情均處於「低風險地區」。

綜合中國媒體報導，豐台區花鄉是新發地批發市場爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫情後，最後一個解除「中風險地區」等級的行政區域。

北京市政府下午召開疫情防控第157場例行記者會，在通報全市疫情最新進展以及防控措施等相關情況時，作上述宣布。

北京市衛生健康委員會發言人高小俊表示，今天凌晨0時至下午3時，北京市報告出院病例12例，沒有新增本土確診病例、疑似病例和無症狀感染者；也沒有新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者；且沒有新增密切接觸者。

據統計，6月11日至7月20日下午3時，北京全市累計報告確診病例335例，已出院231例，仍住院治療者有104例，但沒有危重、重症及疑似病例。但尚在觀察中的無症狀感染者有12例。

北京新發地批發市場爆發疫情後，一度引起中國全國緊張，原屬疫源地的湖北武漢甚至派員支援北京市防疫工作。花鄉因此一度被列為疫情「高風險地區」。

新冠肺炎 COVID-19 北京

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