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香港新增73例確診 8月中開學難

中央社 / 台北20日電
截至昨天午夜，香港單日新增73例新冠肺炎確診病例。路透 路透社
截至昨天午夜，香港單日新增73例新冠肺炎確診病例。路透 路透社

截至昨天午夜，香港單日新增73例2019冠狀病毒疾病確診病例，其中66例是本土感染，7例為境外輸入個案，累計感染人數已達1959例。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天作上述公布。在66例本土感染中，有39例與群聚患者相關；27例源頭不明。

香港教育局局長楊潤雄稍早表示，由於疫情趨嚴重，國際學校及幼兒園於8月中開學已是不可能任務。為保障教職員及學生健康，有關學校不會早於8月17日開學。

香港疫情再起，昨天單日新增病例達108例，外界關注香港此波疫情發展。

新冠肺炎 香港

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