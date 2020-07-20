香港新增73例確診 8月中開學難

受新冠疫情影響，日本東京上班族為避開擁擠人潮，騎自行車通勤的人數增近1/4，他們覺得與搭乘人群密集的大眾運輸工具相比，騎車感染新冠肺炎的風險更低。據調查，受訪的東京500名每週至少騎一次自行車通勤的上班族中，有1/4是疫情後改變的。

2020-07-20 16:59