疫情改變東京通勤 騎車上下班增23％

受新冠疫情影響，日本東京上班族為避開擁擠人潮，騎自行車通勤的人數增近1/4，他們覺得與搭乘人群密集的大眾運輸工具相比，騎車感染新冠肺炎的風險更低。據調查，受訪的東京500名每週至少騎一次自行車通勤的上班族中，有1/4是疫情後改變的。

據《今日日本》報導，根據日本保險公司Au Insurance Co在6月進行的一項調查顯示，受訪的東京500名每週至少騎一次自行車通勤的上班族中，有23％的人表示，他們是在疫情開始傳播後，改為騎自行車上下班，而改騎自行車通勤的上班族中，又有95.7％的人表示，是為了避免搭乘大眾運輸工具。

總計88％的受訪者表示，他們覺得騎自行車上下班，與搭乘大眾運輸工具的上班族相比，感染新冠肺炎的風險更低，因為地鐵、公車等大眾運輸工具屬於3密範疇，即通風不好的密閉空間、人群密集的場所和近距離談話等的密切接觸場面，容易發生群聚感染。

據《ITmedia》報導，依據日本保險公司Au Insurance Co的調查顯示，開始改騎自行車通勤的人中，有79％的人認為，在日本經歷新冠疫情後，騎自行車上下班的人數將會增加。71％的人認為，允許騎自行車的公司要增加，有68％的人認為，要增設自行車專用道，還有67％的人認為，公司需要改善相關制度。

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