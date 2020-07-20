紐約市第4階段復工仍禁堂食 疫情如平穩秋季可復學

紐約州疫情持續平穩，州府數據顯示，全州新冠患者總住院人數創下3月中旬以來新低，感染率維持在1%左右；紐約市今日(20日)將進入第四階段復工，動物園、植物園等室外娛樂場所將恢復營業，但博物館、購物中心等室內場所仍須關閉，餐館繼續禁止堂吃；州長葛謨(Andrew Cuomo)提醒民眾，疫情仍未結束，防疫仍須提高警惕。

州府數據顯示，目前全州新冠患者總住院人數降至722人，創下3月18日以來新低，ICU住院人數、插管治療人數均小幅下降，18日新增死亡13例；全州18日共檢測超過4萬6000次，陽性率僅為1.08%。

州府和市府此前確認，紐約市本周起進入第四階段復工；動物園和植物園將以33%的客容量重開，電影電視戶外製作產業可恢復，職業賽事也可在沒有觀眾的情況下進行；但堂食、博物館、影劇院和大型購物中心將繼續關閉；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，市府需要評估全國疫情發展以及紐約市的復工情況，再行決定以上室內場所是否能開放。

第四階段復工對紐約市至關重要，因為疫情數據將決定學校秋季能否復課；州府此前表示，一地在進入第四階段復工的情況下，只有14天平均感染率低於5%，學校秋季就可復課；目前紐約市的七天平均感染率僅有1%，如果第四階段復工疫情不反彈，學校秋季大概率將復課。

紐約港中的自由島(Liberty Island)20日也將重開，不過自由女神像內部仍謝絕參觀；「移民之島」艾利斯島(Ellis Island)仍將關閉，國家公園管理局(National Park Service)表示將分階段重開；此前，總督島(Governors Island)已在限制容量的情況下重開。

州長葛謨表示，在全國疫情仍在惡化的情況下，紐約州疫情持續穩定，「雖然我已經有些厭倦督促民眾防疫，但我還是要重申疫情仍未結束，民眾應保持耐心嚴格防疫，保持社交距離、戴口罩、勤洗手」。

此外，紐約州的聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)19日宣布，紐約州受疫情影響最重的醫院將獲得6800萬元聯邦撥款；他表示，這筆撥款是紓困「關懷法」(CARES Act)的一部分，「這些醫院在疫情之中貢獻極大，他們需要更多幫助」。