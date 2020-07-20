全美狂燒！南卡新冠疫情後來居上 檢測陽性率達18%

南卡羅來納州新冠肺炎疫情19日後來居上，檢測呈陽性率達18.4%；佛羅里達州19日單日新增1萬2478例，連續第五天破萬新病例，但佛州州長僅建議戴口罩，不願頒布強制戴口罩命令；亞利桑納州疫情持續攀升，但抗議州長頒布強制戴口罩命令的人潮也不減；俄亥俄州州長拒頒口罩令，但不排除採用其他方式避免俄州疫情變得像佛州那麼慘。

南卡州衛生廳表示，19日確診人數來到新高的2335例，另有一個疑似病例。

南卡衛生廳18日接獲一間私人實驗室檢驗結果，新增526確診，全州62萬6970例確診案例中，確診率18.4%；全州累計至少6萬9765人確診、1138人死亡。

一個月前，佛州通報4000例新冠肺炎確診病例，時至19日，此數據激增近四倍，確診至少1萬2478例、死亡89例；這是佛州連續第五天，新確診超過1萬例，過去兩州死亡人數逾500人，死亡率約78%。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)18日表示，不會懲罰拒絕戴口罩者，強調在重啟之初就有「建議」人們戴口罩，不會頒布更嚴格的防疫規範。

在疫情中心邁阿密地區，邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)警方將舉發違反口罩令者。

白宮抗疫小組重要成員佛奇(Anthony Fauci)呼籲州長和市長盡可能強烈規範美國人戴口罩避疫。

俄州州長德威恩(Mike DeWine)19日接受「國家廣播公司」(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時坦言，「方向錯誤」，但不認為疫情加劇是因為沒有全州口罩令。

俄州月初平均每日通報千餘病例，疫情看似趨緩，17日僅新增524例，但俄州衛生廳同日修正多日新增確診 1679例。

疫情開始以來，俄州超過9500人住院，至少3174人死亡。

「我們非常、非常關切(疫情加重的情況)」；德威恩不認為口罩令仍保護全民不受病毒感染，他說：「這跟口罩令無關，命令很重要，但人們了解情況不妙且謹慎對待更重要。」

德威恩說：「我們處於關鍵階段，就在可能變成佛州的臨界點。」