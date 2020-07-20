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全球死60萬人！防下「疫」波 香港、墨爾本下口罩令

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合19日電
香港要求全民在公共場所戴口罩，非必要單位的公務員在家上班。 中通社
香港要求全民在公共場所戴口罩，非必要單位的公務員在家上班。 中通社

隨著新冠肺炎疫情在全球蔓延，各地政府重新評估因應新冠肺炎的方法，香港、墨爾本頒布嚴格口罩禁令，西班牙關閉海灘；歐盟會員國緊急會商，協議撥款1兆8500億歐元(約2兆1000億美元)紓困。

世界衛生組織(WHO)18日統計，全球單日新增至少25萬9848例確診，再創單日新高紀錄。

印度19日證實確診者超過100萬人，24小時新增3萬8902例。

羅馬天主教教宗方濟各(Pope Francis)表示，「疫情沒有停止跡象」，呼籲人們對於受疫情影響而苦的人們，以及受衝突影響者懷抱憐憫之心。

歐洲疫情較巔峰之際緩和許多，但地方性的疫情爆發仍令人關切；27國歐盟領袖17日到19日在布魯塞爾磋商紓困計畫。

德國總理梅克爾(Angela Merkel)說，會議上有許多好意，人們也有很多立場，與會代表對於協助受創最嚴重的義大利和西班牙的看法分歧；會議原訂18日結束，但可能在未達協議的情況下散會。

約翰霍普金斯大學統計，全球確診超過1443萬人，至少60萬人死亡，美國疫情最慘重，確診超過376萬人、至少14萬人死亡，巴西居次，確診超過209萬人、死亡約8萬人。

儘管疫情大致受到控制，各國政府透過嚴格規定防範疫情再次爆發。

香港要求全民在公共場所戴口罩，非必要單位的公務員在家上班。

巴塞隆納海灘限制人們前往海灘，以免人們未能遵守社交距離而讓疫情加重。

澳洲維多利亞省的疫情19日激增，讓當局下令在墨爾本大眾運輸上需強制戴口罩，否則將罰200澳元(相當於140美元)。

全球科學家努力研發新冠肺炎疫苗，但美國、英國和中國的情報單位指控俄羅斯竊取各國研發疫苗努力的成果；對此，俄羅斯駐英國大使19日否認。

新冠肺炎 COVID-19

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