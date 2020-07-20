單日確診創新高！市長認「重啟過早」 洛杉磯恐再度封城

洛杉磯郡(LA County)19日新冠肺炎確診人數多達2848人創下單日新高，洛城市長賈西提(Eric Garcetti)當日也承認重啟過早，警告目前疫情在加州持續升溫，城市已「接近」再次封城。

賈西提被媒體詢問加州是否太快重啟，導致新冠肺炎確診人數和住院率上升，他說：「我承認的確是太快了。」不過他也澄清，最終決策單位為州和郡層級，並非市政府官員。

洛杉磯郡人口占了全加州四分之一，更是全州疫情升溫最嚴重的區域，因此讓賈西提可能再次封城。加州18日新增確診超過9000例，為單日第四高，另有120人死亡。

加州州長紐森(Gavin Newsom)下令洛杉磯和其他疫情嚴重的郡，健身房、購物中心和美髮沙龍等商家必須停止營業後，賈西提也表示，若疫情嚴重，除了必要商家，他將毫不猶豫進行封城；他也說目前洛城的醫院病床數和呼吸器皆足夠。

19日不僅有2848人染病，另有11名病患死亡，而有53%確診患者年紀為41歲以下青壯年人；當中有2216名病患住院，26%被送入加護病房，19%被接上呼吸器，這已是連續五天住院人數超過2100人。

賈西提也說，疫情再次擴散的原因不只有太快重啟，民眾警覺心鬆懈，參與群聚活動也是因素之一。他說：「這不只是封城或開放的問題，每個人都必須為個人行為負責。病毒在我們對防疫感到疲倦時展開侵襲，如果全國不團結一致，指認為這不是什麼大問題，病毒將有機可乘。我們必須如同疫情的第一天一樣，保持高度警戒。」

他也對年輕人喊話：「現在住院的年輕人已來到前所未見的新高，不論你多年輕，病毒都有可能侵害你的健康。我呼籲大家共同負起責任，和不與你同住的人保持距離，外出時把臉部遮好，或盡量待在家。」