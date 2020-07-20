日本解封1個月 病例爆增10倍 「由東京向地方擴散」

日本新型冠狀肺炎疫情持續升溫，自從當局6月19日解除跨縣市移動限制的一個月以來，全國單日新增病例數增加逾10倍，疫情明顯從東京擴散到各地。

截至7月18日的這一個月內，日本新增6930例確診，最多的是東京3517例，占整體病例逾半數，19日則新增188例。鄰近東京的埼玉縣也有690例、神奈川縣540例、千葉縣348例，關西大都市大阪也有531例，其他如北海道、京都等地，也都有過百例。

日本6月19日的單日新增確診為58例，但7月18日則達662例，暴增逾11倍之多，可看出疫情有擴散趨勢。

墨爾本 強制公共場所戴口罩

墨爾本所在地、澳洲人口第二大州維多利亞州已實施10天防疫封鎖措施，但19日又新增363例確診，連續2周單日新增確診達3位數。當局宣布，墨爾本將強制要求民眾出入公共場所須戴口罩或遮住口鼻，是澳洲境內首度實施這類措施。

措施公布後，民眾隨即湧至藥房排隊購買口罩，百貨公司內的縫紉機也近乎售罄，相信是民眾為了自行縫製布口罩而搶購。

單日新高！印度3.8萬染疫 墨西哥增7615例

目前亞洲重災區的印度19日通報新增3萬8902人確診，創下單日新高紀錄，染疫總數達107萬7618人；並新增543染疫不治，累計2萬6816人不治。

墨西哥18日則新增7615人確診，創單日新高紀錄，確診總數達33萬8913人。另外又有578人不治，染疫死亡人數達3萬8888人。

奈及利亞外長 自曝確診

奈及利亞外交部長奧尼亞馬19日透露，自己的新冠病毒檢測呈陽性反應，要前往醫療機構進行隔離。奈及利亞政府實施防疫措施減緩疫情擴散後，從5月開始分階段放寬防疫封鎖令。目前奈國當局通報境內累計3萬6000多起確診病例，其中778人不治。