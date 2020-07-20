香港8小時108人染疫 公僕在家上班1周 恐頒「禁足令」

香港再爆新冠肺炎疫情高峰，8小時新增108例確診，創單日新高。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，近期確診病例的病毒含量很高，傳染性非常高，情況若持續，香港醫療系統恐怕崩潰；香港特首林鄭月娥也宣布20起部分港府非緊急部門公務員在家工作，涉及約四成公務員。

香港疫情快速惡化，昨港府再收緊防疫措施，除了部分公務員在家工作外，還將制定5大防疫措施，要求市民在有的室內公共場所必須佩戴口罩。若疫情持續惡化，林鄭月娥稱，港府有可能效仿其他地區的限制措施，例如要求民眾在非必要情況下不允許外出的「禁足令」。

林鄭月娥昨天下午舉行記者會表示，疫情更嚴峻、更棘手，暫未有受控跡象，新一波疫情涉及更多不同群組，亦涉及許多行業，病毒傳播途徑亦更多。她宣布要加強抗疫措施，包括非緊急部門公務員在家上班，延長餐廳禁止內用的禁令時間，這已是港府一周內第二次宣布「升級版」防控措施。

香港衛生署衛生防護中心昨天通報，從18日下午4時到19日零時的8小時內，新增108例新冠肺炎確診個案，其中83例為本土病例，有48例感染源不明。

中通社報導，張竹君透露19日上午到中午確診和初步確診個案超過60例，需要時間處理資料，若按以往截至每天下午4時的計算方式，昨公布的確診病例數「肯定更高」。

張竹君：醫療系統恐崩潰

另據明報報導，張竹君表示，近期確診病例的病毒較今年3月「犀利」，傳染性非常高，有個案與確診者接觸時間很短，雙方沒戴口罩數分鐘便傳染。她強調，不少患者參加派對、生日會或打麻將，追蹤上很困難，病毒易擴散，很多時發現患者之際，其一家人已現病徵，若持續下去，檢疫中心及醫院不足夠，醫療體系很易崩潰，呼籲市民未來兩周留家。