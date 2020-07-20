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香港負壓床位緊張 「確診者要等5小時」
香港疫情愈爆愈烈，短短半個月累積新增超過600宗確診個案，部分確診者未能第一時間獲安排送院隔離，為社區帶來「計時炸彈」，負壓病房床位也緊張。醫管局官員稱，近日確診病例急增，確診者已要等候入院。港大感染及傳染病中心總監何栢良則預料，若每日個案持續以「三位數」增長，公院隔離設施或於不足一周內爆滿。
公院隔離設施恐周內爆滿
根據醫管局數字，在香港新一波疫情爆發後，住院確診人數和危殆患者急增，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨日在最新疫情簡報會上表示，截至昨日中午12時，有64名病人康復出院，累計已有1294人出院，但現仍有463名確診病人，分別在14間公立醫院留醫。本月4日即社區爆發前一天，住院的確診者為96人，即半個月內飆升近四倍。
截至昨早9時，醫管局有1207張隔離病床，使用率為68%；有650間隔離病房，使用率為74%。
另據明報報導，前日有患者因發燒氣促送往伊利沙伯醫院搶救，其後檢測呈陽性，惟醫院負壓病床緊張，患者需等當日離世的94歲確診者被送離病房後才獲安排入住該病房，於急症室負壓病房等候達5小時。
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