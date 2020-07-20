新冠疫情 新疆再增17例確診 疫情擴散至南疆
中國19日新增22例2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎，COVID-19）確診病例，其中17例本土病例全部都在新疆。而繼北疆的烏魯木齊市後，南疆的喀什地區也出現1例確診。
中國國家衛健委網站公布，19日全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團共報告22例確診，其中有17例本土病例（均在新疆）和5例境外移入病例（四川3例、內蒙古1例、山東1例），沒有新增死亡病例。新增疑似病例1例，是境外移入病例（在上海）。
據新疆維吾爾自治區人民政府新聞辦公室官方微博帳號「新疆發布」公布，19日新疆共新增17例確診病例，除了烏魯木齊市的16例外，喀什地區也出現1例（為烏魯木齊市移入病例）。新增無症狀感染者9例，都在烏魯木齊市。
這代表疫情已從北疆蔓延至南疆。
截止19日，新疆現有47例確診病例（其中重症病例2例），烏魯木齊市46例，喀什地區1例。現有無症狀感染者50例，都在烏魯木齊市。還有3016人接受醫學觀察。
疫情嚴重的烏魯木齊市，自16日起已經啟動社區的封閉式管理。而新疆的疫情防控指揮部19日決定，將該市天山區和沙依巴克區列為高風險地區。
而前段時間疫情嚴重的北京，目前狀況已經趨緩，截至19日，當地已連續14天沒有新增確診病例。北京市的突發公共衛生應急響應級別也從20日起，由二級調降為三級。
國家衛健委公布，截至19日，中國全國現有確診病例249例（重症病例5例），累計治癒出院病例7萬8799例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬3682例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者77萬2333人，還在醫學觀察的密切接觸者7204人。
在境外移入病例部分，現有確診病例83例（重症病例3例），現有疑似病例4例，累計確診病例2012例，累計治癒出院病例1929例，沒有死亡病例。
而在無症狀感染者方面，19日全國共報告新增13例（境外移入4例）；當天轉為確診病例1例（境外移入1例）；當天解除醫學觀察5例（境外移入3例）；還在醫學觀察的無症狀感染者154例（境外移入87例）。
在港澳累計確診部分，香港特別行政區1885例（出院1294例，死亡12例），澳門特別行政區46例（出院46例）。
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