香港單日確診破百例 全球病亡例破60萬

(德國之聲中文網) 世界各地逐步恢復商業活動的同時，疫情也迎來了新高峰。世界衛生組織周六(7月19日)再次公布新冠肺炎的全球單日新增確診病例創下新高，單日新增259,848例，是繼周五以237,000創下新高之後，連續第二天打破記錄。

根據約翰霍普金斯大學統計，全球新冠確診病例為14,438,338例，死亡病例超過60萬例，達到605,050萬例。

香港: 單日新增逾百例

香港第三波疫情大爆發，香港媒體報導，截至19日凌晨0時，香港單日新增108起確診病例，當中83例為本土病例。此數字不但是近期疫情新高峰，也是香港自從新冠肺炎爆發以來的最高記錄。當局表示，本土病例中有48宗個案源頭不明。

香港特首林鄭月娥在當日下午召開記者會時宣布進一步收緊防疫措施，從20日起至26日止，公務員在家工作，政府只提供緊急及必須服務。晚上六時至早上五時禁止在餐廳內用的措施繼續。

《香港獨立媒體》報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君明言市民必須自律，否則香港的醫療體系將會崩潰。

《香港01》報導，香港恆生銀行屯門分行有員工確診新冠肺炎，帶動各大銀行調整服務措施。恆生銀行關閉該分行14天，徹底清潔消毒。匯豐銀行、中銀香港、東亞銀行、招商永隆銀行、大新銀行等皆調整營業時間或關閉分行。

中國: 本土病例來自新疆

中國國家衛健委20日早上宣布，7月19日0-24時中國新增確診病例22例，當中17例本土病例全數都在新疆。境外輸入5例、無症狀感染者13例。

中媒央視稱官方已經減少新疆烏魯木齊地鐵、公交和出租車班次，也對小區實施封閉式管理。

南非躍升全球第五

美國仍然是全球確診病例最高的國家，但是南非共和國急起直追，目前成為世界上確診病例第五多的國家，達到364,328例，大約是非洲大陸確診病例總數的一半。南非的情況預示著非洲其他醫療資源更匱乏的國家可能面臨的危機。

目前全球確診病例前五名依次是美國、巴西、印度、俄羅斯、南非。

張慈/李澄欣(綜合報導)

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