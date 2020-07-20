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大陸專家：港府防疫政策 「社會成本恐更高」

中央社 / 台北20日電
專家認為，香港已進入第3波疫情。圖為香港特首林鄭月娥。美聯社
專家認為，香港已進入第3波疫情。圖為香港特首林鄭月娥。美聯社

香港昨天出現108例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診，創下新高，中國專家張文宏認為，香港當局的政策是把病情控制在「低水平」而非「清零」，但這樣做的社會成本其實更高。

香港6月13日起未再出現武漢肺炎的本土病例，但7月5日又出現本土2例，此後本土病例大幅增加，到19日出現108例確診，首度破百。專家認為，香港已進入第3波疫情。

針對香港的疫情，中國新冠肺炎醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏18日晚間即在微博發文表示，香港疫情大爆發的原因，是香港沒有像北京早前爆發新一波疫情時一樣，迅速展開大範圍病毒檢測。

他說，之前北京和烏魯木齊出現社區傳播時，當地政府都迅速重拳出擊，展開了大排查，「應檢盡檢」，表現出「零遺漏」、「持續接近零病例」的決心。

張文宏認為，香港早前採取的策略是「應症就診」，政策是將病情控制在「低水平」而非「清零」。這樣的措施，雖然對於短期醫療資源的耗費是相對少的，但是由此帶來的疫情長期波動導致的「社會經濟成本」可能會更高。

張文宏表示，從目前北京、烏魯木齊市的經驗來看，採取快速反應、精準防控與動態清零的防控措施，已經能夠保證當地在3至4周後基本恢復正常生活。「而這，肯定是目前對於我國最優的解法」。

張文宏又稱，中國一直在探索「最佳的解決方法」；國際上也會逐步探索全球的解決之道，相信中國擴大檢測、追求「清零」的方式會為國際帶來貢獻。

不過，另一中國權威鍾南山卻持不同看法。鍾南山4月應邀與韓國防疫專家李鐘求線上交流時表示，未來肯定陸續還有外來輸入，特別是大城市、要想完全清零是不現實的，除非跟世界完全隔絕，「只要把它控制在較低水準就可以了」。

新冠肺炎 COVID-19

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