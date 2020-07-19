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太狠心！川普拒發錢給各州做檢測 怕數字難看

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
川普政府在美國疫情延燒之際還拒絕撥錢防疫，連一些共和黨聯邦參議員都對此相當不滿，極力確保這三筆錢留在法案中。圖／路透社
川普政府在美國疫情延燒之際還拒絕撥錢防疫，連一些共和黨聯邦參議員都對此相當不滿，極力確保這三筆錢留在法案中。圖／路透社

華盛頓郵報報導，美國川普政府打算在即將公布的新冠肺炎振興經濟法案中，刪除或削減三筆防疫款項，包括刪除給各州檢測新冠病毒和追蹤患者接觸史的250億美元，刪除給美國疾病防治中心（CDC）的100億美元，並削減給美國國防部和國務院在國內外防疫的經費。

反之，川普政府想把振興經濟法案中的經費，用在與防疫並不直接相關的項目上，例如給聯邦調查局（FBI）新建一棟大樓。

川普政府在美國疫情延燒之際還拒絕撥錢防疫，連一些共和黨聯邦參議員都對此相當不滿，極力確保這三筆錢留在法案中。

華府右派智庫尼斯坎南中心政策專家漢蒙德說：「美國的確診數和病故數再次激增，許多共和黨執政的州也這樣。參院共和黨人要求聯邦給錢，幫忙各州大量購買檢測試劑。現在看來，加強檢測能力的最大瓶頸與其說是技術問題，不如說是白宮固執不讓步。」尼斯坎南中心正與參院共和黨人合作，就病毒檢測立法。

川普與一些白宮官員主張各州應負起更多責任，設法找錢做檢測。川普曾多次質疑大規模檢測的必要性，主張如果少檢測，確診病例就會少一些。

聯邦參議院多數黨領袖麥康諾打算本周公布法案，並開始與民主黨人協商。這份法案很可能是美國11月總統大選前最後一份因應疫情衝擊的大規模振興經濟方案。

消息人士透露，參院共和黨人希望聯邦撥出250億美元，協助各州檢測新冠病毒和追蹤接觸史，不過，一些政府官員卻想把這筆錢刪光。部分白宮官員說，他們先前已撥出數以十億計美元幫助各州檢測，其中有些錢還沒用完。

白宮官員猛批CDC的防疫表現，說CDC在疫情爆發初期檢測不力，而且沒能及早就疫情嚴重性示警。

川普一向認為國務院開銷過大，外援費用過高，但這次川普政府不願給國防部防疫經費，原因不明。

駕駛人15日開車在美國加州洛杉磯一個免下車檢測站排隊，準備接受新冠病毒檢測。（法新社）
駕駛人15日開車在美國加州洛杉磯一個免下車檢測站排隊，準備接受新冠病毒檢測。（法新社）

新冠肺炎 COVID-19 川普

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