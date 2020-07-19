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香港疫情嚴峻 官員：情況持續醫療很快崩潰

中央社 / 台北19日電
香港新冠肺炎疫情不止。圖／取自路透社
香港新冠肺炎疫情不止。圖／取自路透社

香港新增新冠肺炎108例，首次單日確診出現3位數。港大專家預測，未來幾天，每天確診數字維持3位數的機會很大；衛生官員則指出，市民如果身體不適還「趴趴走」，醫療體系很容易崩潰。

香港電台報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良預料，未來數天，每天確診數字維持3位數的機會很大，可能不到一星期內，公立醫院隔離設施已爆滿。

他批評政府落實相關措施時「拖泥帶水」，而市民若繼續「夜夜笙歌」不遏止疫情，令醫療系統短時間內崩潰，大家只會「同歸於盡」。

他說，香港人多擁擠，不少市民會在室外圍爐吃飯及排隊等，促請政府強制市民在戶外及室內戴口罩，若不正確佩戴口罩，例如沒有完全遮蓋口鼻，應馬上嚴厲執法。

何栢良認為，這一波疫情源頭很可能由外地傳入，最早出現的群聚個案，是源自屯門內河碼頭一名廚師，他可能與海員等在餐廳內接觸時沒有戴口罩；而差不多同一時間，有計程車司機確診，可能是跨境出入、不用隔離檢疫的豁免人士搭乘計程車所致。

另外，衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天指出，不少確診患者表示曾去過生日會、派對或打麻將，導致追蹤困難，而當發現這些個案時，其家人已出現病徵。

她呼籲市民如有不適不應到處去，如果情況持續，醫院與檢疫中心不足以應付，香港醫療體系很容易崩潰。

張竹君說，近來確診個案病毒含量算高，代表傳染性高，部分人在沒有戴口罩的情況下，接觸幾分鐘便受感染，她認為病毒傳染情況較今年3月時更厲害。

因應防疫，港府今天宣布，部分公務員明天起在家上班。

對於立法會選舉提名期是否會因應公務員在家工作延長時間，行政長官林鄭月娥表示，選舉是嚴肅的事，不能隨便修訂，到目前為止，將在9月6日進行的立法會選舉沒有改動。

香港6月13日起未再出現新冠肺炎的本土病例，但7月5日又出現本土2例，此後本土病例大幅增加，專家認為，香港進入第3波疫情。

新冠肺炎 COVID-19

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