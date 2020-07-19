聽新聞
test
0:00 / 0:00
北京連13天無新增本土確診 20日下調應急措施
中國北京市已連續13天沒有新增報告本地新冠肺炎確診病例，官方表示，20日零時起，北京重大突發公共衛生事件應急響應級別由二級下調為三級。
綜合新京報等媒體報導，北京今天召開的新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市政府副秘書長陳蓓作上述宣布。
她表示，綜合判斷，北京目前人群感染為低風險，社區傳播得到控制，京外輸出風險較低，疫情平穩可控，已經具備了將響應級別調降至三級的條件。
從6月11日至7月19日，北京共報告與新發地批發市場關聯確診病例335例。6月16日起，應急響應級別由三級調升至二級，20日起再恢復為三級。
調整為三級響應後，北京仍將對農貿市場、餐館、工地、工廠等重點場所防控；對口岸食品貨物嚴格檢驗檢疫，全面加強進口冷鏈食品監管；繼續境外進京人員全部集中觀察和核酸檢測，且堅持目的地為北京的國際航班從指定第一入境點入境。
此外，乘坐公共交通及在公共場所仍將檢測體溫；小於一公尺近距離接觸、處於人員密集、封閉擁擠場所必須佩戴口罩。
因應調降至三級響應，調整的防控措施則包括：按50%限流開放公園、旅遊景區和體育健身、圖書館、博物館、美術館等場所；在有相關配套措施的情況下，可舉辦500人左右規模的會議，並視情動態調整會議規模；經評估後逐步限流開放會展、體育賽事、演出活動及電影院。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言