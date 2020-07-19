北京連13天無新增本土確診 20日下調應急措施

中國北京市已連續13天沒有新增報告本地新冠肺炎確診病例，官方表示，20日零時起，北京重大突發公共衛生事件應急響應級別由二級下調為三級。

綜合新京報等媒體報導，北京今天召開的新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市政府副秘書長陳蓓作上述宣布。

她表示，綜合判斷，北京目前人群感染為低風險，社區傳播得到控制，京外輸出風險較低，疫情平穩可控，已經具備了將響應級別調降至三級的條件。

從6月11日至7月19日，北京共報告與新發地批發市場關聯確診病例335例。6月16日起，應急響應級別由三級調升至二級，20日起再恢復為三級。

調整為三級響應後，北京仍將對農貿市場、餐館、工地、工廠等重點場所防控；對口岸食品貨物嚴格檢驗檢疫，全面加強進口冷鏈食品監管；繼續境外進京人員全部集中觀察和核酸檢測，且堅持目的地為北京的國際航班從指定第一入境點入境。

此外，乘坐公共交通及在公共場所仍將檢測體溫；小於一公尺近距離接觸、處於人員密集、封閉擁擠場所必須佩戴口罩。

因應調降至三級響應，調整的防控措施則包括：按50%限流開放公園、旅遊景區和體育健身、圖書館、博物館、美術館等場所；在有相關配套措施的情況下，可舉辦500人左右規模的會議，並視情動態調整會議規模；經評估後逐步限流開放會展、體育賽事、演出活動及電影院。