全球感染人數創記錄 德國肉聯廠再傳疫情

德國總理府部長布勞恩(Helge Braun)在接受《周日版圖片報》（Bild am Sonntag）采訪時稱，新冠疫情在德國已經獲得控制，但疫情仍未消失，隨時都有再次爆發的可能性。布勞恩表示，預計從秋季起將允許民眾參與大型藝文活動及足球賽事。至於是否需要繼續要求在公共場合戴口罩，布勞恩認為，戴口罩是有效的防疫手段，若取消相關措施，感染人數每三天就會翻倍，因此將繼續執行「口罩令」。

德國周日增加了202起新確診病例，一家家禽肉聯廠則傳出員工集體感染的情況。據德國羅伯特·科赫研究所（RKI）統計，德國的累計確診人數至少為201574人，9084死亡。此外，位於下薩克森州勒訥（Lohne）的威森霍夫（Wiesenhof）禽肉屠宰場爆發疫情，廠內1000多名員工接受檢測，已有66人確診。

與此同時，全球新冠肺炎單日確診人數連續兩日創新高。世界衛生組織通報，全球一天之內的新增感染案例近26萬例，是新冠疫情爆發以來的最高記錄。此前一日的全球單日感染人數超過23.8萬例。根據美國約翰霍普金斯大學截至周日（7月19日）上午8時的統計，迄今全世界已有逾60萬人死於新冠肺炎，確診總數超過1400萬人。

世界衛生組織稱，新增感染案例主要發生在美國、巴西、印度和南非。不過死亡人數目前相對穩定，平均每天大約5000人。美國的新感染案例不斷上升。

美國的新冠危機

美國的新增病例不斷上升。根據約翰·霍普金斯大學的統計數據，截至當地時間17日，連續三天單日新增感染人數傳記錄，24小時內新增感染案例77638例。此前一天，美國已經創下一天內有68400多人感染的最高紀錄。截至周五，又有927人因受到感染死亡。目前美國的新冠疫情死亡人數已經超過14萬人。

新冠疫情令德克薩斯州的聯邦監獄受到嚴重影響。據美國全國廣播公司NBC周五報道，該州北部西戈維爾監獄的1798名囚犯中，有1072人受到感染，其中一人死亡。據媒體報道，該監獄是美國受疫情影響最嚴重的聯邦監獄，看守人員中也有10人測試結果為陽性。

幾周來，新冠病毒在美國迅速傳播。南部和西部的聯邦州疫情尤其嚴重。約翰·霍普金斯大學公布的數據顯示，目前美國有371.1萬人被感染。

無論是從感染還是死亡人數來看，迄今美國疫情之嚴重遠遠超過其它國家。

美洲疫情最嚴重

在拉丁美洲，疫情導致的死亡人數目前已超過15萬，其中巴西的感染人數佔據了一半以上。

巴拿馬試圖通過繼續采取封鎖措施控制疫情。民航局宣布國際航班停飛再次延長一個月。該規定自三月份開始實施。迄今為止，在這個人口400萬的中美洲國家，已有至少5萬人被感染。

印度是僅次於美國和巴西感染案例排名第三的國家。官方公布的感染人數超過一百萬。據印度衛生部稱，該國已經有25萬多人死於新冠病毒。

張筠青/李京慧/李魚（路透社、德新社、法新社）

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