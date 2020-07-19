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從最糟谷底爬起！紐約住院人數新低 佛奇盛讚「抗疫典範」

世界日報 / 記者張晨╱紐約報導

曾是全美新冠疫情震央的紐約州，18日新冠患者住院人數降至743人，是3月中旬以來的最低水平，白宮抗疫小組成員、國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci也稱讚紐約是「抗疫典範」；本周首波熱浪來襲，州、市多部門提醒民眾注意極端天氣，盡量待在室內，不去人潮密集處，防疫仍不能放鬆。

根據州府18日統計數據顯示，全州入院人數已降至743人，重症監護者172人，單日死亡人數11人；紐約市單日病毒測試量已增至3萬5140個，確診病例新增332例，確診率保持在1%的基準線，傳播率為0.99，這意味著新冠病毒仍在傳播，但速度放緩。

白宮抗疫小組領導人佛奇17日接受公共電視網新聞時刻節目訪問時，也肯定紐約在疫情防控的成績，稱其「做出了正確的反應」，以在短時內將曲線壓平；「紐約曾經遭受的打擊比世界任何地方都糟，最壞的時候每天有萬例確診，但如今並沒有跟隨全國疫情再次反撲。」他說。

紐約本周將迎來今年入夏以來首個高溫酷暑天氣，從19日中午12時開始高溫警報，預計持續到20日(周一)晚8時左右結束；氣溫雖在華氏90度左右，但熱指數或體感溫度接近甚至高於華氏100度，這也可能導致周末海灘人滿為患。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪(Bill de Blasio)以及緊急事務處理辦公室(New York City Office of Emergency Management)都提醒市民盡量待在室內，不去海灘、購物中心等人潮密集處。

市衛生局也指出，酷暑氣候對耆老、兒童、孕婦及殘障人士身體健康影響最大，民眾若出現呼吸困難、皮膚極為乾燥、心跳加速、意識模糊、頭暈嘔吐，應立即就醫或撥打911尋求急救幫助。

今年因新冠疫情影響，民眾活動範圍有限，以往作為消暑聖地的各大海灘如今可能存在風險，建議盡量留在家中，避免進行劇烈運動；家裡沒有冷氣的民眾、年長者及有慢性健康狀況的人最具風險性，避暑中心地點及時段的更多資訊，可撥打紐約市府熱線311或瀏覽網頁https://www1.nyc.gov/assets/em/html/beat-the-heat/beattheheat.html，天氣信息可瀏覽網頁https://www.weather.gov/okx/

新冠肺炎 COVID-19

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