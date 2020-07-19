全球不只1400萬確診？伊朗總統曝「境內已2500萬例」

世界衛生組織（WHO）18日通報指出，過去24小時全球新增25萬9848人確診新冠肺炎，連續第2天創單日新高。中東地區疫情最嚴重的伊朗，總統羅哈尼語出驚人表示，境內已有2500萬人確診，另有3500萬人面臨感染風險，數字比官方通報的染疫總數27萬1606例高出近百倍，而伊朗全國人口約8000多萬。

超過官方數字高近百倍

路透報導，全球過去100小時內新確診數首次破百萬，等同每小時平均新增萬起病例；而目前全球確診逾1423萬例、至少60萬人不治。最高者是美國366.6萬例確診，伊朗27.1萬例；若相關報導的羅哈尼談話屬實，等同伊朗確診人數超越全球確診總數，將是十分驚人的疫情。

羅哈尼在防疫工作會議上說，「估計到目前為止，2500萬名伊朗人已經感染這個病毒」、「得考慮另外3000萬到3500萬人或許面臨感染的可能性」。他還說，在四分之一人口已經感染的情況下，國家還達不到群體免疫。言下之意似是承認伊朗試圖透過群體免疫抗疫。

他表示，這些數據是基於一份伊朗衛生部的新報告，但未解釋為何出現差異。總統辦公室通訊事務副主任莫茲隨後在推特發文，解釋這2500萬人是指「已經感染並且達到完全免疫」。