西班牙超過150起群聚感染！巴塞隆納再封城 禁足400萬人

西班牙新冠肺炎不治病例高達2萬8400例，且感染人數多達26萬人，是歐洲重災區之一；17日全國新增628例確診更是5月8日以來新高，並發現逾150起群聚感染，當局18日敦促巴塞隆納400萬居民待在家中。

中央社引述法新社報導，新型冠狀病毒持續肆虐全球，愈來愈多國家和城市被迫重新祭出防疫限制措施，巴塞隆納是最新一個例子。在確診病例於一周內暴增3倍後，加泰隆尼亞自治區政府敦促巴塞隆納都會區的將近400萬居民，除了絕對必要的外出，必須待在家中，且禁止10人以上聚會，並關閉電影院、劇場和夜店。

西班牙是歐洲遭新冠肺炎蹂躪最慘的國家之一，但因執行3個多月的嚴格封鎖令，疫情終於緩和下來，該國也在上月21日解封。不過隨著解封，疫情也蠢蠢欲動，只好再度實施封鎖限制。

巴塞隆納向來是歐洲最受歡迎的觀光勝地之一，今年因為遊客銳減，有當地餐廳老闆抱怨：「過去幾周生意已經很糟。沒有上班族，沒有遊客。隨著這些（疫情）新聞出來，只會有更多人取消（訂位）」。

法國提早強制戴口罩

法國衛生部長維宏18日說，當地將從7月20日起實施包括銀行、商店和室內市場等密閉公共空間強制戴口罩的措施，這是力阻疫情在全國復燃而努力的一環。法國原計畫於8月1日起實施這項措施。

英國政府稍早已宣布從7月24日起，英格蘭地區民眾進入所有店家必須遮蓋臉部，以避免病毒擴散，違者將被罰100英鎊（約125美元）。

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