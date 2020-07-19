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疫情重挫人類健康 聯合國籲推全民健保

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
谷特雷斯（右）近日呼籲，強國應該下放權力、並透過課稅協助發展中國家減緩貧富、健康的差距。（維基共享資源）
谷特雷斯（右）近日呼籲，強國應該下放權力、並透過課稅協助發展中國家減緩貧富、健康的差距。（維基共享資源）

「新冠疫情讓窮人更窮、更不健康，擴大貧富差距，各國應該積極推動全民健保，與無條件基本收入！」聯合國秘書長谷特雷斯近日公開表示，新冠疫情讓世界發現原來人類還有健康不平等、種族主義、貧富差距擴大的問題，因此他希望富國可以主導國際體制改革，並透過課富人稅，協助窮國發展健保、基本收入。

疫情揭開人類體制弱點

根據《半島電視台》報導，谷特雷斯在線上出席年度的「曼德拉紀念講堂」時提到，這次新冠疫情就像手術時做的X光一樣，映照出人類目前的社會是如此的脆弱，暴露出其實人類到處都充滿了誤解與錯誤，人類原本極度依賴的自由市場機制在疫情來時毫無抵抗能力。

「人類還有系統性種族歧視、殖民主義餘孽、父權社會結構、數位落差、全球治理不平等的現象需要解決。」谷特雷斯希望以發展國家在此時更應該發揮影響力，改變現有的國際秩序，尤其是長期掌握決對否決權的五大常任理事國美、英、法、中、俄，要讓更多小國參與國際政治。

透過富人稅推動平權

他也提到嚴重的貧富不均，全球前26有錢的富豪擁有全人類1半的資產，非洲國家仍受限於世界銀行、國際貨幣組織等歐美過去殖民者的陰影下，富國仍在過去由布列頓森林會億打造出來的金融體制壓榨窮國，他們應該改革國際組織，透過投票權的分散，讓小國可以在國際上獲得更多重視。

「有錢人或大企業必須課『公平稅』，讓聯合國將這些錢用在教育普及。」谷特雷斯呼籲，新冠肺炎映照出人類的脆弱，更凸顯了全民健保與無條件基本收入的重要性，資金來源將會是從大企業或有錢人課重稅，除了透過社福緩解貧富不均，他也希望讓中低收入戶投資在小孩教育的金額可以翻倍成長。

《iNews》提到，呼應曼德拉紀念、以及南非現在變成非洲新冠疫情最嚴重的國家，谷特雷斯希望全球重視健康不平等的問題，因此要對發展中國家有更多支持。不過聯合國原定預計要募集103億美元幫助發展中國家，不過目前各國仍在疫情中分身乏術，因此僅有17億資金到位。

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