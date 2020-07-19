疫情重創藝術產業 拍賣品仍蓬勃

疫情重創藝術界，但藝術拍賣的價格卻屢創紀錄。藝術產業因疫情一片慘澹，藝術拍賣只得線上舉辦。然而藝術拍賣的價格卻屢創新高，分析認為，藝術收藏的投資回報率高，且越高價值的藝術品，可以獲得的貸款額度越高，因此在疫情動盪下，對於資產家的吸引力很高。

《華爾街日報》報導，疫情影響藝術產業，包括三大藝術拍賣行蘇富比、佳士得和富藝斯都必須轉往線上，不過拍賣參與度依然高漲。The Daily Cable報導，佳士得於日前在線上拍賣會，以4億多美金的價格賣出羅伊•李奇登斯坦的《裸體與歡愉》，並創下8萬多參與人次。蘇富比則以7300萬美金拍賣出法蘭西斯．培根的三幅習作，創下網路拍賣的最高紀錄。

然而，美國銀行、摩根大通集團和花旗銀行卻依然向藝術品提供優惠的信貸，而擁有越珍貴畫作的富豪們越有機會透過信貸變現，這些現金能幫助度過難關，例如部分地產大亨因為租戶付不出租金，因此需要其他資金來源。

當利率下降，藝術品貸款的需求會上升，投資者們可以從中變現數百甚至數千萬美金，並將現金投入更高回報的資產中。根據藝術品投資平台Masterwork統計，高淨值資產人士（High Net Worth Individual）的個人資產中，有6%和藝術品有關。

有鑒於藝術品投資的前景，使得資產家在疫情中依舊願意投入藝術品投資。根據花旗銀行統計，藝術品在1985年到2018年間的年回報率為5.3%。在信貸方面，若是擁有珍貴的當代藝術收藏品，可以借貸到藝術品本身價值的50%。

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