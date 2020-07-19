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台北今39度高溫創七月新高 下周可能再破紀錄

再次封城的感受 較甘願、自找樂子

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
面對第二波疫情而再次封鎖，民眾雖仍有抱怨，不過也理解許多，並呼籲大家保持積極、正向的態度。（Photo from Pikist）
面對第二波疫情而再次封鎖，民眾雖仍有抱怨，不過也理解許多，並呼籲大家保持積極、正向的態度。（Photo from Pikist）

面對疫情加劇，各國二度封鎖，多數人為生命著想比以前更願意待在家躲避疫情，也有人身心靈瀕臨崩潰，反對再次封鎖！西班牙、中國、澳洲等地陸續出現第二波疫情，因此政府再次施行嚴格的封城措施。有民眾認為，為了生命可以忍受，封鎖期間會在家自行找樂子排解寂寞。不過也有民眾無法忍受一直悶在家的感覺，希望出去走走。

善用時間規律生活

根據《英國廣播公司》報導，莉蒂亞是西班牙加泰隆尼亞地區的居民，西班牙在5月疫情嚴重時進行大規模封鎖，原本於近日解封，但是加泰隆尼亞地區的疫情卻再次升溫，因此再次當地實施宵禁，非必要不能出門，她只好繼續待在家。

面對再次封鎖，雖有點沮喪，不過這也使她比以前更照顧自己身體，也讓她督促自己安排時間、規律生活、玩遊戲排解壓力，而且因為隔離的關係，她也新學會了烘焙的技能。而在墨爾本的莎莉則快要受不了封鎖帶來的不便，她寧願戴口罩出門、保持社交距離。

心態需保持樂觀

「視訊酒吧根本不有趣！」莎莉說，墨爾本原本在3月底至5月進行嚴格的封鎖，不過因為7月開始，單日的確診量陸續都超過200人，因此又要恢復之前的封鎖。莎莉抱怨，剛開始封鎖時，因為新鮮、需要嘗試不同生活型態，所以是保持好奇的態度，但是她現在完全不想再經歷一次。

根據《每日郵報》報導，北京近日疫情再度惡化，因此執行封鎖，不過也發生警察過當執法、痛打民眾的狀況，引發當地輿論關注。不過北京居民Kai表示，她還是可以出門，不過她要利用APP回報行蹤，但至少比之前封鎖好，至少能出門走走。

印度24歲的羅西特受訪時則分享，印度第一次解封時很突然，因此剛開始無法很好的適應，但是第2次封鎖有比較多經驗與準備，所以有好一點。他開始放慢生活步調，花更多時間與家人相處，而且他也開始接受疫情帶給生活的不便。

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