7天奪5命！香港染疫致死率急升1倍

香港第三波疫情來勢凶猛，昨日再添1死，累計死亡人數增至12人。死者為慈雲山一名94歲老翁，7月9日確診後入住伊利沙伯醫院，其後情況轉差，延至昨早10時08分不治。連同該名老翁，本月爆發的第三波疫情，7天內已有5人死亡，死亡率由第一波及第二波的0.55%急升近一倍至0.96%，且死亡全部是長者。醫院管理局總行政經理劉家獻表示，不少確診長者年紀大，較易出現併發症，擔憂死亡人數會持續上升。

香港文匯報報導，昨日病逝的94歲老翁（個案1365）與妻子居於慈雲山慈安苑安康閣，7月8日起出現發燒及嘔吐症狀，由家人送往伊利沙伯醫院急症室求診，翌日確診感染新冠肺炎，送到隔離病房接受治療。

劉家獻昨日在疫情簡報會上表示，死者本身有長期病患，包括患糖尿病和高血壓，入院後於13日病情轉差，昨日上午離世。死者為重災區慈雲山首名死亡的病人，而與他同住的89歲妻子（個案1393）也於7月10日確診，但沒有病徵，被送入伊利沙伯醫院治療；另外，死者居於慈雲山毓華街嘉華大廈的58歲女兒（個案1510）也在13日確診。

報導指出，香港7月5日出現不明源頭個案開始，為第三波疫情來襲揭開序幕，結果至昨日不足半個月內，就有519宗確診個案，當中不少確診者是長者，而一名於7月9日確診的95歲女長者在13日不治；15日則有一名90歲女長者和一名89歲男長者離世；17日再有一名71歲女長者死亡，連同昨日去世的94歲老翁，短短一周便有5名長者死亡，新一波疫情死亡率更急升至0.96%。

根據生防護中心數據，新冠病毒確是長者殺手，今年2月有首名確診病人死亡後，至今12名在公立醫院離世病人，除兩名男死者分別只有39歲及55歲外，其餘10名死者（5男5女）均是長者，年齡由71歲至95歲不等。