FDA授權／1次同時檢測4人樣本 若呈陽性再找感染者

美國努力控制持續增加的新冠肺炎確診與死亡案例之際，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)18日發布緊急授權首個合併樣本檢測，一次可檢測多達四人樣本，以加快新冠病毒檢測速度。

FDA緊急授權給負責醫療檢測的「奎斯特診斷公司」(Quest Diagnostics)，可一次檢測四人樣本，這種方法又叫作群體檢測。若該檢測群呈陰性，那麼四人皆未染疫；但若呈陽性，會再進行個別檢測找出感染者。

群體檢測已行之數十年，可擴大檢測人數，不用額外耗用重要材料和人力；中國、德國、以色列和泰國皆曾採用此方法，自美軍1940年代用此方法檢測梅毒以來，便在全球美軍基地沿用。

FDA局長哈恩(Stephen Hahn)表示：「隨著感染率下降，而且我們開始檢測更大量人口時，群體採樣檢測變得格外重要。」

FDA已在6月公布指南，讓想要製作和使用群體檢測的開發商參考。國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)曾在參院聽證會表示，群體檢測可凸顯群體是否有感染，這樣就不用進行多人個別檢測，耗時又耗力。

FDA在聲明中指出，目前「擔心綜合多個樣本可能更難偵測出陽性，因為實驗室檢測群會稀釋樣本中存有的病毒物質」；不過奎斯特數據可正確辨識出含有陽性樣本的樣本群。

奎斯特在聲明中表示，其擬在本周末前於兩處實驗室部署檢測工具，後續還會有更多實驗室加入。

根據「新冠病毒追蹤計畫」(COVID Tracking Project)數據，全國周檢測數量已從4月約100萬劑，增加至7月初逾500萬劑；同時檢測呈陽性的比例從4月底到6月初穩定下降，但近幾周再度攀升。

聯邦政府加速檢測時，至少有兩州在18日宣布單日疫情創新高；亞利桑納州單日死亡新增逾130例，北卡羅來納州單日確診新增逾2360例。