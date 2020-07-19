德州佛州病例激增 急診室人滿為患

在新出現的疫情州，新冠肺炎疫情快速飆升，病患湧入急診室，部分病床擺到走廊，護士則增加輪班因應。

部分醫院的加護病房人滿為患，需要呼吸器的新冠肺炎病患被安置在急診室，醫護人員則得加班照料典型的急診病患，如胸痛、感染或骨折的人。

德州貝勒醫學院 (Baylor College of Medicine)醫生艾利森‧漢達克(Alison Haddock)說，目前德州新冠疫情的情況比2017年的颶風哈維(Hurricane Harvey)時還糟糕。

德州17日連四天，新確診紀錄突破1萬人，再創單日確診新高紀錄。

2007年來便在急診室工作的漢達克說：「我從未見過新冠肺炎疫情如此慘重，我們盡己本分，但急診室資源不比加護病房。」

病患得等待數小時才能住院，較不嚴重的病患被推到走廊上休養，讓重症病患使用病房。

急診護士協會(Emergency Nurses Association)主席哈斯汀(Mike Hastings)說，西雅圖日前成為疫情熱點，「令人沮喪的是，有些人來到急診，但沒有新冠肺炎症狀，而是自己覺得需要檢測。」

哈斯汀說，「有時候，我們真的無法為每個病人檢測，因為沒有這麼多資源，只能篩檢最需要的人。」

在另一個重疫區佛州，18日新增1萬例、90人死亡；當地醫院缺乏新型冠狀病毒肺炎潛在有效藥物瑞德西韋(remdesivir)，佛州州長德桑提斯(RonDeSantis)宣布會有3萬劑到貨，足夠治療5000名病人。

約翰霍普金斯大學18日統計，全球確診至少1422萬人、超過60萬人死亡，美國確診370萬人、超過140萬人死亡。

急診室人滿為患，讓醫護人員措手不及，大多數人值班12小時；紐約哥倫比亞大學醫學中心張醫師(Bernard P. Chang)說：「我們值勤期間都保持高警覺，這是一場殘忍、持久的抗戰。」