疫情期新常態：醫院、停屍間爆滿、老人困在家

現代史上最糟的大流行病爆發六個月以來，美國開始出現令人困擾的新常態。健康的年輕人不斷流連公共場合，老年人仍被隔離；數百萬名必要勞工或藍領勞工無法遠距工作，而不得不堅守崗位；少數族裔則背負不成比例的健康與經濟負擔，停屍間更被迫加倍人力處理不斷湧入的屍體。

休士頓貝勒大學國家熱帶醫學院(National School of Tropical Medicine)院長霍特茲(Peter Hotez)表示：「美國情況糟到不行，情況失控每況愈下。」

大眾在3、4月居家避疫令期間的恐懼幾乎不在，並對每日新增數百名美國人死亡逐漸麻木；店家關閉後再重新開放，接著再重蹈覆轍，這恐成為多州和城市的新常態。

舊金山加大流行病學和生物統計學系主任柯爾斯頓．畢賓斯-杜明戈(Kirsten Bibbins-Domingo)表示：「大家普遍對數字產生疲勞與麻木的感覺，更重要的是，這種開開關關的翹翹板情況，無法緩解當前疲憊感。」

哥倫比亞大學流行病學教授布拉納斯(Charles Branas)認為：「美國大眾習慣向醫療體制求救……吃藥喝藥水基本上就可見效並挽救一整天；但我們現在沒有解方，要維持無藥物干涉充滿挑戰。」

最初爆發疫情的重災州原本控制住疫情，但現在又見復發跡象；美國首起新冠肺炎出現在華盛頓州，現在該州回報的7月感染人數已創下該州疫情新高。

先前以為病毒主要在年輕人和低染疫風險民眾間傳播，美國住院人數自7月初以來已增加60%，逼近4月以來新高。

霍特茲指出：「這種情況可能始於年輕人，一旦疫情開始擴散，社區傳播會加速，而人人染疫只是遲早的事情。」

此外，有色族裔更可能從事無法遠距上班的工作，根據聯邦疾病防治中心(CDC)，非裔和西語裔的新冠住院率分別是白人的五倍和四倍。

有些專家預測，當前疫情只是開始；約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院(Johns Hopkins School of Public Health)流行病學家萊斯勒(Justin Lessler)表示，現在確診人數持續增加，而現有死亡案例則是三、四周前檢測出的病患，因此他預測死亡率會持續上升。